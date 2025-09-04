काश! अंडरपास में पानी नहीं भरता तो बच जाता शुभम, इकलौते बेटे की मौत से बेसुध हुआ परिवार, गांव में छाया मातम

जयपुर/बूज-मानोता: जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र के डूंगर गांव के पास जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर शाम सड़क हादसे में शुभम मीणा (7) पुत्र मुकेश मीणा की मौत हो गई। कक्षा 3 में पढ़ने वाला शुभम गांव के युवाओं के साथ आरवाड़ी गांव में मेला देखने जा रहा था।
बता दें कि गांव के पास चैनल नंबर 53.2 कारण वह एक्सप्रेस-वे से होकर गुजरा। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। शुभम की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार को एसएमएस अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंपा गया। शुभम परिवार का इकलौता बेटा था। हादसे की खबर सुनते ही माता-पिता, बहन बेसुध हो गए और गांव में मातम छा गया।
गांव के पास हाइवे पर बना अंडरपास हर बरसात में पानी से भर जाता है। निकासी व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों और बच्चों को कीचड़ भरे पानी से गुजरना पड़ता है। मजबूरन लोग हाइवे पार करते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है।
ग्राम पंचायत सरपंच गोपी देवी मीणा ने कहा कि पुलिया निर्माण के दौरान एनएचएआई कंपनी ने अंडरपास तो बनाया, लेकिन पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की। हर बारिश में अंडरपास तालाब में बदल जाता है। ग्रामीणों ने समस्या का स्थायी समाधान कर भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाने की मांग की है।