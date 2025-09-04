Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

काश! अंडरपास में पानी नहीं भरता तो बच जाता शुभम, इकलौते बेटे की मौत से बेसुध हुआ परिवार, गांव में छाया मातम

जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर डूंगर गांव के पास सड़क हादसे में तीसरी कक्षा का छात्र शुभम मीणा (7) की मौत हो गई। अंडरपास में पानी भराव से ग्रामीण हाइवे पार करने को मजबूर हैं और हादसों का खतरा बढ़ गया है।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 04, 2025

Jaipur Buj Manota
शुभम मीणा (फोटो- पत्रिका)

जयपुर/बूज-मानोता: जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र के डूंगर गांव के पास जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर शाम सड़क हादसे में शुभम मीणा (7) पुत्र मुकेश मीणा की मौत हो गई। कक्षा 3 में पढ़ने वाला शुभम गांव के युवाओं के साथ आरवाड़ी गांव में मेला देखने जा रहा था।


बता दें कि गांव के पास चैनल नंबर 53.2 कारण वह एक्सप्रेस-वे से होकर गुजरा। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। शुभम की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार को एसएमएस अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंपा गया। शुभम परिवार का इकलौता बेटा था। हादसे की खबर सुनते ही माता-पिता, बहन बेसुध हो गए और गांव में मातम छा गया।

ये भी पढ़ें

पिता की अस्थियां बहाकर हरिद्वार से लौट रहे बेटे की मौत, 12वें से पहले परिवार पर फिर टूटा दुखों का पहाड़
पाली
pali news


अंडरपास में पानी भराव बड़ी समस्या


गांव के पास हाइवे पर बना अंडरपास हर बरसात में पानी से भर जाता है। निकासी व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों और बच्चों को कीचड़ भरे पानी से गुजरना पड़ता है। मजबूरन लोग हाइवे पार करते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है।


ग्रामीणों की नाराजगी, जिम्मेदारों पर सवाल


ग्राम पंचायत सरपंच गोपी देवी मीणा ने कहा कि पुलिया निर्माण के दौरान एनएचएआई कंपनी ने अंडरपास तो बनाया, लेकिन पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की। हर बारिश में अंडरपास तालाब में बदल जाता है। ग्रामीणों ने समस्या का स्थायी समाधान कर भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पिता की राख ठंडी होने से पहले ही बेटे की भी सजानी पड़ी चिता, सदमे में परिवार, हर आंख नम
कोटा
death of father and son

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 07:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / काश! अंडरपास में पानी नहीं भरता तो बच जाता शुभम, इकलौते बेटे की मौत से बेसुध हुआ परिवार, गांव में छाया मातम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट