काश! अंडरपास में पानी नहीं भरता तो बच जाता शुभम, इकलौते बेटे की मौत से बेसुध हुआ परिवार, गांव में छाया मातम



बता दें कि गांव के पास चैनल नंबर 53.2 कारण वह एक्सप्रेस-वे से होकर गुजरा। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। शुभम की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार को एसएमएस अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंपा गया। शुभम परिवार का इकलौता बेटा था। हादसे की खबर सुनते ही माता-पिता, बहन बेसुध हो गए और गांव में मातम छा गया।