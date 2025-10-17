Patrika LogoSwitch to English

Jaipur : जयपुर में सीएनजी पंपिंग स्टेशन पर धमाका, वॉल्व से हुआ गैस का रिसाव, दहशत में आई कई कॉलोनियां

Jaipur : जयपुर के सिरसी रोड स्थित बिंदायका में टोरेंट कंपनी के सीएनजी पंपिंग स्टेशन पर बुधवार रात एलसीवी वाहन में सीएनजी भरते समय तेज धमाका हुआ और वॉल्व से गैस का रिसाव शुरू हो गया। दहशत में आई कई कॉलोनियां।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 17, 2025

Jaipur CNG pumping station Explosion gas leaks from valve several colonies panic

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Jaipur : जयपुर के सिरसी रोड स्थित बिंदायका में टोरेंट कंपनी के सीएनजी पंपिंग स्टेशन पर बुधवार रात एलसीवी वाहन में सीएनजी भरते समय तेज धमाका हुआ और वॉल्व से गैस का रिसाव शुरू हो गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पंपिंग स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई।

100 से ज्यादा कॉलोनियों में दहशत

गैस रिसाव की सूचना के बाद सिरसी रोड क्षेत्र में बसी 100 से ज्यादा कॉलोनियों में दहशत फैल गई। अनहोनी की आंशका से डरे लोग दहशत के मारे घरों से बाहर निकल आए। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को सामान्य किया।

अब स्थिति सामान्य है - आलोक रूपराय

गैस भरते समय हादसा बिंदायका पंपिंग स्टेशन पर सीएनजी गैस भरते समय वॉल्व लीक हो गया था, जिसे 10 मिनट में ठीक कर दिया गया। अब स्थिति सामान्य है और सुरक्षा मानकों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आलोक रूपराय, प्रबंधक, कॉर्पोरेट रिलेशन, टोरेंट गैस

