Jaipur : जयपुर में सीएनजी पंपिंग स्टेशन पर धमाका, वॉल्व से हुआ गैस का रिसाव, दहशत में आई कई कॉलोनियां

Jaipur : जयपुर के सिरसी रोड स्थित बिंदायका में टोरेंट कंपनी के सीएनजी पंपिंग स्टेशन पर बुधवार रात एलसीवी वाहन में सीएनजी भरते समय तेज धमाका हुआ और वॉल्व से गैस का रिसाव शुरू हो गया। दहशत में आई कई कॉलोनियां। less than 1 minute read