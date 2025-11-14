Jaipur Crime : जीजा को लूटने की रची साजिश, वजह करेगी हैरान, तीन गिरफ्तार

डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में दौसा के सिकराय हाल आगरा रोड निवासी सुरेन्द्र शर्मा, दौसा के पिपलकी मानपुर निवासी हरकेश मीणा उर्फ रामकेश मीणा और सिकंदरा के गीजगढ़ निवासी अनिमेश मीणा शामिल हैं। सुरेन्द्र शर्मा ने 9 नवम्बर को जालूपुरा थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसके बैग में 2.58 लाख रुपए नकद थे, जिनमें 1.50 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक किशनपोल बाजार से, 88 हजार रुपए एटीएम से और 20 हजार रुपए जीजा से लिए गए थे। बैग को दो लोग लूट कर ले गए।