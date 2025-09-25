जयपुर में सनसनी: वकील से मांगी 1 करोड़ की फिरौती, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी धमकी



शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सत्यापन में सामने आया कि कुछ समय पहले कमलकांत शर्मा ने एक व्यक्ति को लेन-देन के मामले में नोटिस भेजा था। इसी व्यक्ति के बेटे ने फोन कर अधिवक्ता को धमकी दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।