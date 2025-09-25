जयपुर में सनसनी: वकील से मांगी 1 करोड़ की फिरौती, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी धमकी

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में रहने वाले वकील कमलकांत शर्मा को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देकर एक करोड़ रुपए की मांग की गई। पीड़ित वकील ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे फोन कर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डराया-धमकाया और पैसे की मांग की।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सत्यापन में सामने आया कि कुछ समय पहले कमलकांत शर्मा ने एक व्यक्ति को लेन-देन के मामले में नोटिस भेजा था। इसी व्यक्ति के बेटे ने फोन कर अधिवक्ता को धमकी दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।
थाना करणी विहार के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की धमकी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।
कमलकांत शर्मा का कहना है कि धमकी देने वाले का मकसद केवल डराना और आर्थिक लाभ हासिल करना था। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है और उम्मीद जताई है कि अपराधी जल्द गिरफ्तार होंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान पुलिस कॉल रिकॉर्ड, शिकायतकर्ता और संदिग्ध के बीच की बातचीत का विश्लेषण कर रही है, ताकि सटीक जानकारी सामने आ सके और अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। इस मामले से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है।