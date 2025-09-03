जयपुर डेयरी: दूध से बने उत्पाद महंगे, श्रीखंड-फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी अब इतने रुपए में मिलेगा

Jaipur Dairy: जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) ने दूध से बनने वाले कुछ उत्पादों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पहले घी और दूध के दाम बढ़ाए जाने के बाद, अब श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी महंगे हो गए हैं।
जयपुर डेयरी के मुताबिक, केसर-पिस्ता फ्लेवर का 100 ग्राम श्रीखंड पहले 20 रुपए में मिलता था, अब इसे 25 रुपए में खरीदा जा सकेगा। यानी इसमें 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह, 200 ML फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी के कैन के दाम 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिए गए हैं। इस प्रकार इन पर 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
फ्लेवर मिल्क और कोल्ड कॉफी इस साल अप्रैल में ही बाजार में लॉन्च किए गए थे। डेयरी ने महंगाई के दबाव और उत्पादन लागत बढ़ने को वजह बताते हुए दाम बढ़ाए हैं। कुछ दिन पहले ही जयपुर डेयरी ने सरस घी के एक लीटर पैक पर 20 रुपए, जबकि दूध (टोंड, स्टैंडर्ड, गोल्ड) पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इससे आमजन पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, डेयरी उत्पादों की बढ़ती कीमतें आम लोगों के बजट को प्रभावित करेंगी, खासकर बच्चों और घरों में नियमित दूध-श्रीखंड उपयोग करने वालों के लिए। जयपुर डेयरी की यह कार्रवाई महंगाई के दौर में आम लोगों की खर्च बढ़ाने वाली खबर के रूप में सामने आई है।