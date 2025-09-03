जयपुर डेयरी: दूध से बने उत्पाद महंगे, श्रीखंड-फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी अब इतने रुपए में मिलेगा



फ्लेवर मिल्क और कोल्ड कॉफी इस साल अप्रैल में ही बाजार में लॉन्च किए गए थे। डेयरी ने महंगाई के दबाव और उत्पादन लागत बढ़ने को वजह बताते हुए दाम बढ़ाए हैं। कुछ दिन पहले ही जयपुर डेयरी ने सरस घी के एक लीटर पैक पर 20 रुपए, जबकि दूध (टोंड, स्टैंडर्ड, गोल्ड) पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इससे आमजन पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है।