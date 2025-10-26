Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर: डिप्टी सीएम ने सीज की बस, महिला यात्रियों का डीटीओ ऑफिस के बाहर हंगामा

परिवहन विभाग की ओर से एक बस पर कार्रवाई के बाद विवाद खड़ा हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 26, 2025

Deputy-CM-seizes-bus

बस की जांच करते डिप्टी सीएम व इनसेट में हंगामा करती महिला। फोटो: पत्रिका

जयपुर। परिवहन विभाग की ओर से एक बस पर कार्रवाई के बाद विवाद खड़ा हो गया। डिप्टी सीएम एवं परिवहन मंत्री प्रेमचन्द बैरवा ने चौमूं में एक बस को रोककर कार्रवाई कर दी। इसके बाद परिवहन विभाग ने उस बस को सीज कर दिया। इसके बाद यात्रियों ने बस छोड़ने की मांग करते हुए डीटीओ ऑफिस के बाहर हंगामा कर दिया।

बस खाटूश्यामजी से जयपुर होते हुए हरिद्वार जा रही थी। आयोजक अल्पेश पटेल ने आरोप लगाया कि दोपहर तीन बजे डिप्टी सीएम के निर्देश पर बस को सीज किया गया था। लेकिन देर रात तक बस को चालान बनाकर नहीं छोड़ा गया। आरोप है कि बस में यात्रियों के खाने पीने का सामान रखा, जो परिवहन अधिकारियों ने नहीं निकालने दिया।

आयोजकों का आरोप है कि विभाग ने हरिद्वार तक जाने के लिए बस की व्यवस्था करने को कहा। इधर, यात्री सूरत तक दूसरी बस की व्यवस्था करने पर अड़े रहे। देर रात तक महिला यात्रियों का चौमूं डीटीओ ऑफिस के बाहर हंगामा जारी रहा। बस सूरत से खाटूश्यामजी आई थी, जो वापस हरिद्वार होते हुए सूरत जा रही थी।

विभाग बोला, यात्री अड़े

वाहन नबर एमपी-44-ZD-9944 बिना मापदंड के संचालित हो रही थी। इसमें 48 स्लीपर थीं। वहीं, बस 65 फीसदी ओवर हैंग थी। इसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बस बॉडी कोड AIS-052 के हर नियम का उल्लंघन करती मिली। यात्रियों को वैकल्पिक बस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वे बस छोड़ने पर अड़े रहे। मोटर वाहन निरीक्षक राजेश चौधरी ने कहा कि बस के खिलाफ धारा 52, 56, और 182 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में 13वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान, देवरानी के बेटे के कुआं पूजन में मुंबई से आई थी
जयपुर
Suicide-case-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डॉ प्रेमचंद बैरवा

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर: डिप्टी सीएम ने सीज की बस, महिला यात्रियों का डीटीओ ऑफिस के बाहर हंगामा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Alert: राजस्थान के इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और बिजली गिरने के आसार, मौसम विभाग ने दी ये सलाह

IMD Alert
जयपुर

जयपुर में 13वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान, देवरानी के बेटे के कुआं पूजन में मुंबई से आई थी

Suicide-case-1
जयपुर

राजस्थान में ‘महा फर्जीवाड़ा’… सरकारी अफसर पति ने पत्नी को दिलाई फर्जी नियुक्ति, हर महीने उठाया 1.60 लाख वेतन, ACB जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Poonam-Dixit-Pradyumna-Dixit
जयपुर

IMD Rain Alert: राजस्थान में आज करवट लेगा मौसम, 3 दिन तक होगी बारिश, इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

rain alert
जयपुर

RAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले, किसे कहां लगाया, देखें पूरी लिस्ट

RAS Transfer List
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.