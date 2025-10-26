जयपुर: डिप्टी सीएम ने सीज की बस, महिला यात्रियों का डीटीओ ऑफिस के बाहर हंगामा

वाहन नबर एमपी-44-ZD-9944 बिना मापदंड के संचालित हो रही थी। इसमें 48 स्लीपर थीं। वहीं, बस 65 फीसदी ओवर हैंग थी। इसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बस बॉडी कोड AIS-052 के हर नियम का उल्लंघन करती मिली। यात्रियों को वैकल्पिक बस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वे बस छोड़ने पर अड़े रहे। मोटर वाहन निरीक्षक राजेश चौधरी ने कहा कि बस के खिलाफ धारा 52, 56, और 182 के तहत कार्रवाई की जा रही है।