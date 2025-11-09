CBI और ‘डिजिटल अरेस्ट’ का खौफ! 74 साल के बुजुर्ग से ₹37 लाख की ठगी, 22 दिन तक घर में रहे नजरबंद

Digital Arrest (Patrika File Photo)
Jaipur Digital Arrest Case: राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर धमकाकर एक वरिष्ठ नागरिक से लाखों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित को फंसाने के लिए उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी सिम जारी करवाने और बैंक खाते से करोड़ों का लेनदेन होने की झूठी कहानी गढ़ी।
करणी विहार पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, बजरी मंडी रोड पर रहने वाले 74 वर्षीय हरीपाल सिंह को 09 अक्टूबर 2025 से 01 नवंबर 2025 के बीच अलग.अलग मोबाइल नंबरों से कॉल आने लगे। इन अज्ञात कॉलर धारकों ने हरीपाल सिंह को बताया कि उनके आधार कार्ड से फर्जी सिम जारी कराकर ₹2 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है।
ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर धमकी दी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उन्हें व उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाएगा। इस डिजिटल अरेस्ट की धमकी से डराकर, ठगों ने पीड़ित हरीपाल सिंह से अलग.अलग बैंक खातों में पैसे डलवाना शुरू कर दिया।
शिकायत के अनुसार अज्ञात आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित से कुल ₹37 लाख 52 हजार 500 रुपये की ठगी की। बार.बार फोन कर और गंभीर परिणाम भुगतने का डर दिखाकर यह धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चार गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। हांलाकि आरोपियों के बारे में कुछ खास जानकारी पुलिस के पास नहीं हैं।
