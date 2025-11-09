CBI और ‘डिजिटल अरेस्ट’ का खौफ! 74 साल के बुजुर्ग से ₹37 लाख की ठगी, 22 दिन तक घर में रहे नजरबंद

शिकायत के अनुसार अज्ञात आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित से कुल ₹37 लाख 52 हजार 500 रुपये की ठगी की। बार.बार फोन कर और गंभीर परिणाम भुगतने का डर दिखाकर यह धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चार गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। हांलाकि आरोपियों के बारे में कुछ खास जानकारी पुलिस के पास नहीं हैं।