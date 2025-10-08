जयपुर में दीपावली सजावट: छोटी चौपड़ पर बनेगा क्रूज, ‘भारत की आकाश शक्ति’ और राफेल विमान का मॉडल भी देखने को मिलेगा



चांदपोल बाजार में सामूहिक सजावट 18 अक्टूबर को शुरू होगी, इसके साथ ही स्वागत तैयार भी बनकर तैयार हो जाएगा। इस द्वार को बनाने के लिए बंगाल के कारीगर एक महीने से जुटे हुए हैं। स्वागत द्वार में राफेल विमान और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मॉडल भी देखने को मिलेगा। इसमें 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा राफेल विमान चलता नजर आएगा। वहीं, पांच-पांच फीट के दो छोटे राफेल विमान भी देखने को मिलेंगे।