Jaipur Diwali Decoration: स्वर्णिम आभा वाला केसरगढ़ निजी भवनों में प्रथम, जौहरी बाजार-राजापार्क भी चमके, भेदभाव के लगे आरोप

राजधानी जयपुर में दिवाली पर की गई विशेष रोशनी और बाजारों में सामूहिक सजावट आदि विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं की बुधवार को घोषणा की है। निजी भवनों में रोशनी की श्रेणी में स्वर्णिम आभा वाला राजस्थान पत्रिका मुख्यालय केसरगढ़ प्रथम स्थान पर रहा।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 23, 2025

Jaipur Diwali decorations

दिवाली पर राजस्थान पत्रिका मुख्यालय पर विशेष सजावट (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: पुलिस कमिश्नरेट ने दिवाली पर की गई विशेष रोशनी और बाजारों में सामूहिक सजावट आदि विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं की बुधवार को घोषणा की है। इसमें निजी भवनों में रोशनी की श्रेणी में स्वर्णिम आभा वाला राजस्थान पत्रिका मुख्यालय केसरगढ़ प्रथम स्थान पर रहा।


वहीं, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त उत्तर प्रथम दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कमेटी के निर्णय के बाद विजेताओं की घोषणा की गई है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार के विजेता घोषित किए गए हैं।


बाजार श्रेणी में पुरस्कार


बाजार श्रेणी में परकोटे के बड़े बाजारों में जौहरी बाजार प्रथम, त्रिपोलिया बाजार द्वितीय, चांदपोल बाजार तृतीय और रामगंज बाजार व घाटगेट बाजार को सांत्वना पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। छोटे बाजार श्रेणी में बापू बाजार पहले, नेहरू बाजार दूसरे, हल्दियों का रास्ता तीसरे स्थान पर रहे, नाहरगढ़ रोड और हवामहल बाजार को सांत्वना पुरस्कार विजेता घोषित किया गया।


बाहरी बाजार में पुरस्कार


परकोटे के बाहर के बड़े बाजार श्रेणी में राजापार्क प्रथम, एमआई रोड द्वितीय और स्वामी सर्वानंद मार्ग तृतीय व मध्यम मार्ग मानसरोवर सांत्वना पुरस्कार विजेता रहे। बाजारों में स्वागत द्वार श्रेणी में चांदपोल बाजार की ऑपरेशन सिंदूर झांकी को प्रथम स्थान मिला।


सरकारी भवन श्रेणी में पुरस्कार


ग्रेटर नगर निगम कार्यालय प्रथम, जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वितीय और सरस डेयरी परिसर को तृतीय स्थान मिला।

धार्मिक स्थल में पुरस्कार


धार्मिक स्थलों में अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर प्रथम, बिरला मंदिर द्वितीय, खोले के हनुमानजी मंदिर तृतीय और लक्ष्मी मंदिर तिलक नगर सांत्वना पुरस्कार विजेता रहे।


निजी मॉल्स, शोरूम और होटल में पुरस्कार


निजी मॉल्स श्रेणी में गणपति प्लाजा प्रथम, पिंक स्क्वायर द्वितीय, गौरव टावर तृतीय रहा। निजी होटलों में एलएमबी प्रथम, निजी शोरूम में नंदकिशोर मेघराज प्रथम, आरी-तारी द्वितीय, राजवेश तृतीय और जेकेके ज्वेलर्स, जगतपुरा को सांत्वना पुरस्कार विजेता घोषित किया गया।


चयन कमेटी में यह रहे


12 सदस्यीय चयन कमेटी में मनोनीत सदस्य संत अलबेली माधुरी शरण, प्रवीण बड़े भैया के अलावा शांति समिति सदस्य कमला पारीक, विरेंद्र राणा, मुनव्वर खान, विष्णु शर्मा, पदम सिंह जैन, बाबू कुरैशी, मोहनलाल सांखला, तरुण कुमार पांचाल और तोसिफ उर रहमान के अलावा समन्वयक अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त उत्तर (प्रथम) दुर्ग सिंह राजपुरोहित रहे।

भेदभाव के आरोप


दिवाली पर सजावट में बाजारों की कैटेगरी में विजेताओं को लेकर एमआई रोड व्यापार मंडल महामंत्री सुरेश सैनी का कहना है कि बाजार कैटेगरी के विजेताओं की घोषणा में भेदभाव किया गया है। विजेता चयन समिति में बाजार का सदस्य नहीं होना चाहिए।


एक इवेंट कंपनी ने जिस-जिस बाजार में सजावट की, उन्हीं बाजारों को प्रथम विजेता घोषित किया गया है। उधर, घी वालों का रास्ता व्यापार संघ अध्यक्ष नीरज लुहाड़िया का कहना है कि बाजारों का चयन सही तरीके से नहीं किया जाता। अगर अगले साल भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई गई तो बाजार में सजावट नहीं करेंगे।

