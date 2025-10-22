Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Hit and Run Case: पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे की जानलेवा ओवरस्पीड, टक्कर से 2 कारों के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बची जान

Jaipur hit and run case: जयपुर के महाराणा प्रताप सर्किल पर हरियाणा नंबर की तेज रफ्तार ऑडी ने दो कारों को टक्कर मार दी। हादसे में कार का एयरबैग खुल गया। ऑडी पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के नाबालिग बेटा युवराज चला रहा था।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 22, 2025

Jaipur hit and run case

Jaipur hit and run case (Viral Video Photo)

Jaipur hit and run case: राजधानी जयपुर में महाराणा प्रताप सर्किल पर हिट एंड रन का गंभीर मामला सामने आया। हरियाणा नंबर की एक ऑडी कार ने तेज रफ्तार में दो अन्य वाहनों को टक्कर मारी, जिससे उनकी हालत खस्ता हो गई। ऑडी इतनी तेज थी कि टक्कर के दौरान कार का एयर बैग खुल गया। प्रभावित गाड़ियों में से एक की हालत इतनी गंभीर थी कि उसके परखच्चे उड़ गए।


जानकारी के मुताबिक, ऑडी कार राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के नाबालिग बेटे युवराज चला रहा था। कार में उसके साथ दो दोस्त भी मौजूद थे। घटना के समय युवराज की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है।


घायल पुलकित पारीक ने बताया, वह अपने जीजा के लिए ब्लड बैंक से खून लेकर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार ऑडी ने उनकी स्विफ्ट कार को टक्कर मारी और उनकी गाड़ी डिवाइडर पर लगे प्लेटफॉर्म से जा टकराई।


पुलिस कर रही मामले की जांच


पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही कई टीमों को मौके पर भेजा गया। घटना स्थल का निरीक्षण और गवाहों से बयान लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी चालक की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ऑडी की गति इतनी अधिक कैसे हुई और क्या चालक के साथ अन्य कोई सुरक्षा उल्लंघन भी हुआ।


पुलिस का कहना है कि ओवरस्पीड और लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह है। इस घटना ने शहर में सड़क सुरक्षा और वाहन गति के प्रति चिंता बढ़ा दी है। घटना की आगे की जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों के तबादले, सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर, VK सिंह और दिनेश MN को अहम जिम्मेदारी
जयपुर
Rajasthan Transfers 34 IPS Officers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 10:33 pm

Published on:

22 Oct 2025 10:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Hit and Run Case: पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे की जानलेवा ओवरस्पीड, टक्कर से 2 कारों के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बची जान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Diwali Pollution: दिवाली के बाद राजस्थान के 24 शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल, भिवाड़ी सबसे प्रदूषित

जयपुर

अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी मधुमक्खियों ने किया हमला, शव छोड़कर भागे परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण

bee attack
जयपुर

जयपुर में दिवाली पर आग का तांडव: 57 जगहों पर भड़की लपटें, एक जगह 2 लोग मरने से बचे, नरेड़ा कॉलोनी में एक चिंगारी से सब खत्म

Fire breaks out in Jaipur on Diwali
जयपुर

राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों के तबादले, सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर, VK सिंह और दिनेश MN को अहम जिम्मेदारी

Rajasthan Transfers 34 IPS Officers
जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में 48 घंटों तक एक्टिव रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, क्या होगी झमाझम बारिश, IMD अलर्ट जारी

IMD rain alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.