Jaipur Hit and Run Case: पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे की जानलेवा ओवरस्पीड, टक्कर से 2 कारों के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बची जान

Jaipur hit and run case (Viral Video Photo)
Jaipur hit and run case: राजधानी जयपुर में महाराणा प्रताप सर्किल पर हिट एंड रन का गंभीर मामला सामने आया। हरियाणा नंबर की एक ऑडी कार ने तेज रफ्तार में दो अन्य वाहनों को टक्कर मारी, जिससे उनकी हालत खस्ता हो गई। ऑडी इतनी तेज थी कि टक्कर के दौरान कार का एयर बैग खुल गया। प्रभावित गाड़ियों में से एक की हालत इतनी गंभीर थी कि उसके परखच्चे उड़ गए।
जानकारी के मुताबिक, ऑडी कार राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के नाबालिग बेटे युवराज चला रहा था। कार में उसके साथ दो दोस्त भी मौजूद थे। घटना के समय युवराज की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है।
घायल पुलकित पारीक ने बताया, वह अपने जीजा के लिए ब्लड बैंक से खून लेकर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार ऑडी ने उनकी स्विफ्ट कार को टक्कर मारी और उनकी गाड़ी डिवाइडर पर लगे प्लेटफॉर्म से जा टकराई।
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही कई टीमों को मौके पर भेजा गया। घटना स्थल का निरीक्षण और गवाहों से बयान लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी चालक की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ऑडी की गति इतनी अधिक कैसे हुई और क्या चालक के साथ अन्य कोई सुरक्षा उल्लंघन भी हुआ।
पुलिस का कहना है कि ओवरस्पीड और लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह है। इस घटना ने शहर में सड़क सुरक्षा और वाहन गति के प्रति चिंता बढ़ा दी है। घटना की आगे की जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी।
