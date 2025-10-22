Jaipur Hit and Run Case: पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे की जानलेवा ओवरस्पीड, टक्कर से 2 कारों के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बची जान



पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही कई टीमों को मौके पर भेजा गया। घटना स्थल का निरीक्षण और गवाहों से बयान लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी चालक की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ऑडी की गति इतनी अधिक कैसे हुई और क्या चालक के साथ अन्य कोई सुरक्षा उल्लंघन भी हुआ।