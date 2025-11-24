Jaipur Accident : ‘तेरे जाने का सदमा मेरी भी जान ले लेगा’, बेटे योगेश के शव को देख दुख से चीखे पिता, अजय के घर भी फैला सन्नाटा

कागज पर कलम चलने की आवाज ऐसा लग रहा था मानो किसी पिता का कलेजा टुकड़ों में टूट रहा हो। चीखते हुए वे सिर्फ इतना कह सके, ‘योगेश, तेरे जाने का सदमा मेरी भी जान ले लेगा।’ परिजन ने बताया कि योगेश 12वीं का छात्र था। घर में एक बहन, एक भाई और उन सबका लाडला योगेश। पिता खेती करते हैं, मां गृहिणी हैं। गांव में उसके जाने की खबर पहुंचते ही मातम का ऐसा सन्नाटा पसर गया, जिसे हवा भी छूने से डर रही थी।