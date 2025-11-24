Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Accident : ‘तेरे जाने का सदमा मेरी भी जान ले लेगा’, बेटे योगेश के शव को देख दुख से चीखे पिता, अजय के घर भी फैला सन्नाटा

Jaipur Accident : जयपुर स्थित घाट की गुणी टनल के भीतर रविवार को बाइक सवार दो छात्र हादसे का शिकार हो गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक योगेश मीणा के दुखी पिता अजयपाल ने चीखते हुए कहा ‘योगेश, तेरे जाने का सदमा मेरी भी जान ले लेगा।’ वहीं दूसरे मृतक अजय शर्मा के घर पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। पढ़ें यह दर्दनाक स्टोरी।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 24, 2025

Jaipur Ghat Guni Tunnel dumper crushed bike riding Minor students read deceased Ajay Sharma and Yogesh Meena house emotional story
Play video

मुर्दाघर के बाहर गमगीन योगेश और अजय के पिता। फोटो पत्रिका

Jaipur Accident : जयपुर में दोपहर की धूप जैसे ही मुर्दाघर की ठंडी दीवारों से टकराकर भीतर आई, उसी समय योगेश मीणा के पिता अजयपाल के कदम लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर पड़े। आंखों में सूख चुके आंसुओं की परत और चेहरे पर छाया ऐसा गहरा दुख, जिसे शब्द भी छू नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के पंचनामे पर हस्ताक्षर किए, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं।

कागज पर कलम चलने की आवाज ऐसा लग रहा था मानो किसी पिता का कलेजा टुकड़ों में टूट रहा हो। चीखते हुए वे सिर्फ इतना कह सके, ‘योगेश, तेरे जाने का सदमा मेरी भी जान ले लेगा।’ परिजन ने बताया कि योगेश 12वीं का छात्र था। घर में एक बहन, एक भाई और उन सबका लाडला योगेश। पिता खेती करते हैं, मां गृहिणी हैं। गांव में उसके जाने की खबर पहुंचते ही मातम का ऐसा सन्नाटा पसर गया, जिसे हवा भी छूने से डर रही थी।

नाबालिग था योगेश, सोशल मीडिया पर अपलोड करता था वीडियो

आधार कार्ड के अनुसार योगेश मीणा की जन्मतिथि एक मार्च 2008 थी यानी वह नाबालिग था। वह अक्सर बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए वीडियो बनाता और इंस्टाग्राम पर डालता था। हादसे के वक्त भी वही बाइक चला रहा था। उसके अकाउंट पर सात हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कई वीडियो पर एक मिलियन से भी अधिक व्यूज हैं। लेकिन रविवार की सुबह उसने जो आखिरी बार बाइक स्टार्ट की, वह सफर उसे घर नहीं, सीधे मुर्दाघर ले आया।

मृतक अजय शर्मा : पूरे परिवार का लाडला था

दूसरे मृतक अजय शर्मा के पिता श्यामसुंदर दौसा में चाट का ठेला लगाते हैं। दिनभर की कमाई जोड़कर दोनों बेटों, अजय और दुर्गेश को पढ़ाने का सपना उन्होंने जीवनभर आंखों में सहेजा। लेकिन रविवार को आई यह खबर उस बूढ़े पिता की उम्मीदों के पूरे आसमान को फाड़कर चली गई।

फार्मेसी का छात्र दुर्गेश रोते हुए सिर्फ इतना कह पाया, हम तीन भाई-बहन थे और सबसे छोटा अजय तो पूरे घर की जान था। उसके जाने से घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। अजय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मां बेटे की तस्वीर देखते ही बेहोश हो गईं क्योंकि वह सिर्फ बेटा नहीं, उनके जीवन की धड़कन था।

मुर्दाघर के बाहर गमगीन योगेश और अजय के पिता

टनल में हादसा होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। दोनों छोर पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए, बाइक सवारों और ई-रिक्शा को रोकना शुरू किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर साइड पर घंटों तक अनाउंसमेंट गूंजता रहा, दुपहिया वाहन टनल में प्रवेश न करें। लेकिन कई बाइकर्स पुलिस को चकमा देकर टनल से गुजरते दिखे।

पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद

हादसे के वक्त का पूरा घटनाक्रम टनल में लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखाई देता है। फुटेज के अनुसार दुर्घटना का समय सुबह 10 बजकर 22 मिनट है। वीडियो में एक मिक्सर ट्रक आगे बढ़ता दिखाई देता है, जबकि पीछे से आ रहे छात्र तेज रफ्तार में अपनी बाइक को आगे निकालने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनकी बाइक एक ऑटो से टकरा जाती है। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़ते हैं और अगले ही पल मिक्सर ट्रक उन्हें कुचल देता है।

टनल के सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग कर रहे मुगीस अहमद ने बताया कि दुर्घटना होते ही उन्हें स्क्रीन पर हलचल दिखी। वह तुरंत बाहर की ओर दौड़े। मौके पर पहुंचते ही खून से लथपथ पड़े दोनों बच्चों के दृश्य ने उनके होश उड़ा दिए। मुगीस ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अन्य लोगों की मदद से टनल में सेफ्टी बैरिकेड्स लगाकर रास्ता सुरक्षित कराया। मुगीस अहमद ने पत्रिका को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया।

Q- पत्रिका ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों से पूछा, टनल में दुपहिया वाहनों पर पाबंदी है, फिर हादसे वाली बाइक कैसे पहुंची?
बचाव में उनका जवाब था, लोग मानते ही नहीं, रोकने पर भी घुस जाते हैं। उधर घाट की गुणी वाले रास्ते पर दुपहिया, ई-रिक्शा और छोटी लोडिंग गाड़ियों का इतना दबाव बढ़ा कि 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गलताजी मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस जाम को खोलने में पसीना बहाती रही।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : कनिष्का ने रोशन की तीन जिंदगियां, माता-पिता का यह भावुक फैसला नम कर देगा आंखें
जोधपुर
Jodhpur AIIMS Kanishka brain dead organ donation brightens three lives her parents decision bring tears to your eyes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident : ‘तेरे जाने का सदमा मेरी भी जान ले लेगा’, बेटे योगेश के शव को देख दुख से चीखे पिता, अजय के घर भी फैला सन्नाटा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Book Fair: ‘मिट्टी से जुड़कर चलेंगे तो राह खुद आसान होगी’, राजस्थानी भाषा पर कलक्टर ने रखे विचार

जयपुर

ANTF Big Action: राजस्थान में स्कूल-कॉलेजों तक पहुंच रहा था ड्रग्स, अब तक 21 इनामी तस्कर गिरफ्तार, ऐसे पकड़ा मास्टरमाइंड

Rajasthan ANTF Big Action
जयपुर

Rajasthan: स्पोर्ट्स कोटे में फर्जी सर्टिफिकेट से भर्ती में खेल ; फर्जी मेडल, फर्जी खिलाड़ी और नाकाम सिस्टम

जयपुर

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उद्घाटन समारोह: जयपुर में इस तरह रहेगी यातायात व्यवस्था

जयपुर

राजस्थान कांग्रेस के 45 नए जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी देंगे ट्रेनिंग, दिल्ली में लगेगा जमावड़ा

Rahul Gandhi
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.