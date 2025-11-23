Rajasthan : कनिष्का ने रोशन की तीन जिंदगियां, माता-पिता का यह भावुक फैसला नम कर देगा आंखें

परिवार ने अथाह दुख के बीच 22 नवबर को उनकी दोनों किडनी और लिवर दान कर दिए। एम्स जोधपुर में पहली बार किसी बालिका का ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन किया गया। इस साल का यह चौथा ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन है। कनिष्का का शुरुआती उपचार डॉ. डेजी खेड़ा ने संभाला। सोटो, रोटो और नोटो के समन्वय से अंग आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई। कनिष्का का हृदय और फेफड़े भी पूरी तरह स्वस्थ पाए गए, किंतु पूरे देश में किसी भी अस्पताल में इन अंगों के लिए उपयुक्त प्राप्तकर्ता (सूटेबल रेसिपेंट) उपलब्ध नहीं हो सका।