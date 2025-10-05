Jaipur News : जयपुर हैरिटेज निगम की नई पहल, ड्रोन से होगी परकोटे की निगरानी, समस्याओं का होगा हल

Jaipur News : जयपुर हैरिटेज निगम अब ड्रोन से निगरानी करेगा और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। यह ड्रोन नियमित रूप से उड़ेगा और समस्याओं पर नजर रखेगा। निगम अधिकारियों की मानें तो निराश्रित जानवरों से लेकर सीवर समस्या तक और अवैध निर्माण पर भी नजर रखी जाएगी। ड्रोन के जरिए पांच से सात किमी के दायरे में फोटो और वीडियो लिए जा सकेंगे। निगम आयुक्त निधि पटेल की मानें तो इस तरह की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। इसके फायदे देखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। निगम अधिकारियों का मानना है कि कम समय में लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू करने की योजना है।