12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime: ओमेक्स सिटी में पत्नी की हत्या कर फरार पति यूपी से गिरफ्तार, लगातार बदल रहा था ठिकाना

Jaipur Crime: जयपुर के ओमेक्स सिटी में पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति यूपी के अलीगढ़ से गिरफ्तार हुआ है। हत्या की वजह का भी पुलिस ने खुलासा किया है। यह हत्या करीब 20 दिन पहले हुई थी।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 12, 2025

wife murder
पत्नी की हत्या करने वाला गिरफ्तार आरोपी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। बगरू थानांतर्गत करीब 20 दिन पूर्व अजमेर रोड स्थित ओरिक वेदास ओमेक्स सिटी में पत्नी की हत्या के बाद फरार हुए पति को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी पति लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था।

डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि 20 जुलाई को परिवादी रामकुमार गौतम ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी प्रियंका गौतम (32) का विवाह ललित गौतम (37) निवासी अलीगढ़, यूपी के साथ हुआ था। इनका प्रियंका का आठ साल का बेटा प्रतुल है। दामाद ललित गौतम महिंद्रा सेज में प्राइवेट नौकरी करता है।

ये भी पढ़ें

15 अगस्त के दिन बम ब्लास्ट से देश को हिलाने की साजिश नाकाम, राजस्थान से 6 युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान से आ रहे थे ग्रेनेड
जयपुर
Bomb Blast

पत्नी और बेटे के साथ रहता था आरोपी

प्रियंका अपने पति व बेटे के साथ ओमेक्स सिटी में रह रही थी। कुछ समय से ललित गौतम विला बेचकर अपने गांव नगौला जाना चाहता था, लेकिन प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर ललित और प्रियंका के बीच विवाद होता था। 19 जुलाई को दोपहर 4 से 5 बजे के बीच ललित गौतम ने पत्नी प्रियंका की हत्या कर दी और भाग गया।

यह वीडियो भी देखें :

गिरफ्तारी से बचने के लिए बदलता रहा ठिकाना

एसीपी बगरू हेमेंद्र शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी सुनील गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ललित गौतम की तलाश शुरू की। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। आरोपी करीब 20 दिनों तक दिल्ली, नोएडा, हरिद्वार, मथुरा और अलीगढ़ में पहचान बदलकर घूमता रहा। पुलिस टीम ने 9 अगस्त को आरोपी ललित गौतम को यूपी के अलीगढ़ में पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उसे बगरू ले आई।

ये भी पढ़ें

Jaipur: बहनों को गिफ्ट देने के लिए अपहरण कर 19 हजार की लूट, जोधपुर से जयपुर आया था युवक
जयपुर
jaipur loot

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 08:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: ओमेक्स सिटी में पत्नी की हत्या कर फरार पति यूपी से गिरफ्तार, लगातार बदल रहा था ठिकाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.