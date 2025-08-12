Jaipur Crime: ओमेक्स सिटी में पत्नी की हत्या कर फरार पति यूपी से गिरफ्तार, लगातार बदल रहा था ठिकाना

जयपुर। बगरू थानांतर्गत करीब 20 दिन पूर्व अजमेर रोड स्थित ओरिक वेदास ओमेक्स सिटी में पत्नी की हत्या के बाद फरार हुए पति को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी पति लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था।
डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि 20 जुलाई को परिवादी रामकुमार गौतम ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी प्रियंका गौतम (32) का विवाह ललित गौतम (37) निवासी अलीगढ़, यूपी के साथ हुआ था। इनका प्रियंका का आठ साल का बेटा प्रतुल है। दामाद ललित गौतम महिंद्रा सेज में प्राइवेट नौकरी करता है।
प्रियंका अपने पति व बेटे के साथ ओमेक्स सिटी में रह रही थी। कुछ समय से ललित गौतम विला बेचकर अपने गांव नगौला जाना चाहता था, लेकिन प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर ललित और प्रियंका के बीच विवाद होता था। 19 जुलाई को दोपहर 4 से 5 बजे के बीच ललित गौतम ने पत्नी प्रियंका की हत्या कर दी और भाग गया।
एसीपी बगरू हेमेंद्र शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी सुनील गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ललित गौतम की तलाश शुरू की। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। आरोपी करीब 20 दिनों तक दिल्ली, नोएडा, हरिद्वार, मथुरा और अलीगढ़ में पहचान बदलकर घूमता रहा। पुलिस टीम ने 9 अगस्त को आरोपी ललित गौतम को यूपी के अलीगढ़ में पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उसे बगरू ले आई।