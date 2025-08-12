Jaipur Crime: ओमेक्स सिटी में पत्नी की हत्या कर फरार पति यूपी से गिरफ्तार, लगातार बदल रहा था ठिकाना

एसीपी बगरू हेमेंद्र शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी सुनील गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ललित गौतम की तलाश शुरू की। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। आरोपी करीब 20 दिनों तक दिल्ली, नोएडा, हरिद्वार, मथुरा और अलीगढ़ में पहचान बदलकर घूमता रहा। पुलिस टीम ने 9 अगस्त को आरोपी ललित गौतम को यूपी के अलीगढ़ में पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उसे बगरू ले आई।