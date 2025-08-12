12 अगस्त 2025,

मंगलवार

जयपुर

Jaipur: बहनों को गिफ्ट देने के लिए अपहरण कर 19 हजार की लूट, जोधपुर से जयपुर आया था युवक

Jaipur Crime: जयपुर में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। तीन युवकों ने मिलकर एक युवक का अपहरण कर लिया। युवक जोधपुर से जयपुर बहन से राखी बंधवाने आया था।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 12, 2025

गिरफ्तार आरोपी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। सदर थाना पुलिस ने रक्षाबंधन पर जोधपुर से जयपुर आए एक युवक के अपहरण और लूट के मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रात में बाइक कैब चालक के साथ जा रहे युवक को बंधक बनाकर उससे नकदी छीनी और ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवा लिए थे।

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि, 8 अगस्त की रात हनुमानगढ़, नोहर निवासी पंकज कुमार जोधपुर से जयपुर आया। रेलवे स्टेशन पर कैब बाइक बुक कराकर अपनी बहन के घर जा रहा था। इसी दौरान धावास पुलिया के आगे तीन बदमाशों ने उसकी बाइक रोककर जबरन पंकज को अपनी बाइक पर बैठा लिया।

रात भर बनाए रहा बंधक

आरोपियों ने कैब बाइक के चालक को छोड़ दिया और पीड़ित से जबरन तीन हजार रुपए ले लिए। इसके बाद धमकाकर पीड़ित के खाते से 16,300 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। सुबह करीब 4 बजे आरोपियों ने पीड़ित को छोड़ दिया।

बातचीत सुनकर बनाया निशाना

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को तोहफे देने और खर्च के लिए रुपए जुटाने के मकसद से यह वारदात की। बदमाशों ने जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर पीड़ित को खड़ा देखा और मोबाइल पर उसकी बातचीत सुनकर अंदाजा लगा लिया कि वह शहर में नया है। इसी दौरान उन्होंने धावास रोड का जिक्र भी सुन लिया और उसे निशाना बना लिया।

Published on:

12 Aug 2025 07:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: बहनों को गिफ्ट देने के लिए अपहरण कर 19 हजार की लूट, जोधपुर से जयपुर आया था युवक

