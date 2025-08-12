Jaipur: बहनों को गिफ्ट देने के लिए अपहरण कर 19 हजार की लूट, जोधपुर से जयपुर आया था युवक

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को तोहफे देने और खर्च के लिए रुपए जुटाने के मकसद से यह वारदात की। बदमाशों ने जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर पीड़ित को खड़ा देखा और मोबाइल पर उसकी बातचीत सुनकर अंदाजा लगा लिया कि वह शहर में नया है। इसी दौरान उन्होंने धावास रोड का जिक्र भी सुन लिया और उसे निशाना बना लिया।