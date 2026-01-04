Weather Update : IMD का नया अपडेट, राजस्थान में बदलेगा मौसम, छाएगा घना कोहरा, सर्दी के तेवर होंगे तीखे

पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू की वादियों में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए। तापमापी के पारे में उतार-चढ़ाव के चलते शनिवार को दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर अटका रहा। जबकि अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने से तापमापी का पारा 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सवेरे बाग-बगीचों, सोलर प्लेटों, पेड़ पौधों के पत्तों, रात में खुले में खड़े वाहनों की छतों, खुले मैदानों में बर्फ की सफेद चादर सी बिछी देखी गई।