Jaipur Jhilai House Collapses : हद है…हादसे के बाद ही क्यों जागते है जिम्मेदार अफसर, पढ़ें ये रिपोर्ट

Jaipur Jhilai House Collapses : जयपुर में हैरिटेज नगर निगम हादसे के बाद भी सबक लेने में नाकाम दिख रहा है। अभी 12 दिन पहले हुए हादसे के जख्म भी भरे नहीं थे कि करीब डेढ़ किमी दूर फिर एक हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की जान चली गई। जिम्मेदार अधिकारियों के लिए शायद यह सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन आम लोगों के लिए यह सिस्टम की असलियत सामने ला रहा है। जर्जर मकान गिरते हैं, फिर जिम्मेदार जागते हैं, दिखावे की कार्रवाई होती है और सब कुछ भूल जाते हैं। यही वजह है कि सुभाष चौक में फिर से हादसा हुआ और अब लीपापोती का दौर शुरू हो गया है।