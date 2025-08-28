Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Crime : 22 लाख चोरी के बाद खाटूश्याम जी में चढ़ाए 11 हजार, आरोपी को लेकर यूपी पहुंची पुलिस, जानें क्यों

Jaipur Crime : जयपुर के करधनी थाना इलाके में 22 लाख रुपए और ज्वैलरी चोरी का खुलासा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वारदात के बाद खाटूश्यामजी मंदिर में 11 हजार रुपए चढ़ाए थे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 28, 2025

Jaipur Kardhani Police Station area of ​​22 lakhs stealing 11 thousand were offered to Khatushyamji police reached UP with accused
फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Crime : जयपुर के करधनी थाना इलाके में दो सप्ताह पहले मकान का ताला तोड़कर 22 लाख रुपए और ज्वैलरी चुराने वाले आरोपियों ने वारदात के बाद खाटूश्यामजी मंदिर में 11 हजार रुपए चढ़ाए थे। चोरी के आरोपियों ने तीन लाख रुपए स्मैक, कोल्ड ड्रिंक्स और कपड़े-जूते खरीदने में खर्च कर दिए। बचा हुआ पैसा उन्होंने रिश्तेदारों के खातों में डलवा दिए। पुलिस आरोपी को लेकर यूपी में गई हुई है जहां रिश्तेदारों से पूछताछ करेगी। पकड़े गए आरोपी वीकेआइ थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं।

22 लाख रुपए और ज्वैलरी चोरी करना कबूला

पुलिस ने आरोपी बिहार के आरा निवासी राजेश श्रीवास्तव, प्रयागराज (उप्र) निवासी रणजीत सिंह को 4 दिन पहले अवैध हथियार और 10 कारतूस के साथ पकड़ा था। पूछताछ में दोनों ने रावण गेट के पास 22 लाख रुपए और ज्वैलरी चोरी करना कबूला था। पुलिस अब तक उनके पास से 3.5 लाख रुपए और चुराई हुई ज्वैलरी बरामद कर चुकी है।

पुलिस आरोपी के साथ यूपी पहुंची, रिश्तेदारों से होगी पूछताछ

रणजीत ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने हिस्से के करीब 3 लाख रुपए यूपी में रिश्तेदारों के बैंक खातों में जमा करवा दिए। ऐसे में पुलिस आरोपी के साथ यूपी पहुंची है जहां रिश्तेदारों से पूछताछ करेगी।

Published on:

28 Aug 2025 09:57 am

Jaipur / Jaipur Crime : 22 लाख चोरी के बाद खाटूश्याम जी में चढ़ाए 11 हजार, आरोपी को लेकर यूपी पहुंची पुलिस, जानें क्यों

