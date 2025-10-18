दिवाली पर जयपुरवासियों के लिए अच्छी खबर, आज से रात 11.20 बजे तक मिलेगी मेट्रो

इधर, परकोटे में 18 से 21 अक्टूबर तक सिटी बसें नहीं चलेंगी। सुबह 11 से रात 12 बजे तक सिटी/मिनी बसों का संजय सर्किल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, गलता गेट, धोबी घाट और रामगढ़ मोड़ से परकोटे में एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। इन्हें डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा।