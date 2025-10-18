दिवाली पर जयपुरवासियों के लिए अच्छी खबर, आज से रात 11.20 बजे तक मिलेगी मेट्रो

जयपुर मेट्रो। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। परकोटे में खरीदारी करने के साथ-साथ सजावट देखने के लिए आने वाले लोगों के लिए जयपुर मेट्रो ने समय बढ़ा दिया है। बड़ी चौपड़ से रात 11.20 बजे तक मेट्रो चलेगी। मेट्रो प्रशासन से 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए यह व्यवस्था की है।
जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया ने बताया कि सुबह मेट्रो का संचालन यथावत रहेगा। मानसरोवर और बड़ी चौपड़ से सुबह 5.20 बजे तक चलेगी। 18 से 21 अक्टूबर तक मेट्रो हर रोज 208 फेरे करेगी।
परकोटे में 21 अक्टूबर तक सिटी बैन
इधर, परकोटे में 18 से 21 अक्टूबर तक सिटी बसें नहीं चलेंगी। सुबह 11 से रात 12 बजे तक सिटी/मिनी बसों का संजय सर्किल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, गलता गेट, धोबी घाट और रामगढ़ मोड़ से परकोटे में एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। इन्हें डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा।
