Jaipur Nagar Nigam Results 2026: जयपुर की बदली सियासी तस्वीर… क्यों पिछड़ी भाजपा-कांग्रेस, जानिए पूरा गणित

Jaipur Nagar Nigam Results 2026 : जयपुर। नगर निगम चुनाव परिणामों ने पिछले डेढ़ दशक की सियासी तस्वीर में बड़ा बदलाव दर्ज किया है। 2014 में 91 में से 64 वार्ड जीतकर 70.32 प्रतिशत स्ट्राइक रेट हासिल करने वाली भाजपा इस बार 146 में से 78 वार्डों तक पहुंच सकी। उसकी स्ट्राइक रेट 53.42 प्रतिशत रही। यानी 12 साल में भाजपा की जीत की दर करीब 17 प्रतिशत अंक नीचे आ गई। इसके उलट कांग्रेस ने 2014 के 18 वार्ड से इस बार 53 वार्ड तक पहुंचकर स्ट्राइक रेट 19.78 से बढ़ाकर 36.30 प्रतिशत कर ली। कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा जरूर, लेकिन बहुमत से पिछड़ गई।