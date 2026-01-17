राष्ट्रपति मुर्मु से रामभद्राचार्य ने यज्ञ में दिलवाई आहुति, ‘संसार में हनुमान जैसा वैराग्यवान कोई नहीं, देश की उन्नति के लिए करूंगा तपस्या’

आयोजन समिति के सदस्य अनिल संत ने बताया कि प्रदेशभर से भक्त कथा श्रवण के लिए जयपुर पहुंचे। इस दौरान भक्तों का हुजुम दूर-दूर तक नजर आया। वहीं धार्मिक वातावरण, मंत्रोच्चार और यज्ञ की आहुतियों के बीच नींदड़ क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दौरान सीकर रोड पर अयोध्या जैसा नजर आया। भक्तों ने कहा कि शहर में यह आयोजन धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा।