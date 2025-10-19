Jaipur News: पटाखे बेचने का लाइसेंस दिलवाओ? कारोबारी बोला, आप लेट हो, मोटा पैसा खर्च होगा

पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, तेल भंडारण केंद्र आदि के पास (कम से कम 50 से 100 मीटर की दूरी आवश्यक)

भीड़भाड़ वाले बाजार, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों के आसपास घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्रों के बीच या पास स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के पास संकरी गलियों या बंद स्थानों में अस्थायी निर्माण या झुग्गी-बस्तियों के पास, जहां आग लगने की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है। ऊंची इमारतों के बेसमेंट या ऊपरी मंजिल पर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर या हाई-वोल्टेज बिजली की लाइनों के पास जहां खुली हवा का पर्याप्त प्रवाह न हो,अग्निशमन यंत्र और फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए।