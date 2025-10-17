Jaipur: वियतनाम में फंसा जयपुर का मेडिकल छात्र राहुल जल्द लौटेगा भारत, सीएम और केंद्रीय मंत्रियों से गुहार



नयाबास निवासी पूर्व सैनिक बंशीधर घोसल्या का पुत्र राहुल वियतनाम के कारागंगा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष का छात्र है। 8 अक्टूबर को ब्रेन हेमरेज होने के बाद वह वेंटिलेटर पर है। छात्र को भारत वापस लाने की मांग को लेकर दिल्ली में भाजपा नेता उपेन यादव ने केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात की है।