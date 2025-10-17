Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

वियतनाम में फंसा जयपुर का मेडिकल छात्र राहुल जल्द लौटेगा भारत, सीएम और केंद्रीय मंत्रियों से गुहार

छात्र राहुल घोसल्या के जल्द ही भारत लौटने की उम्मीद है। कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने एक लाख रुपए की सहायता देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर उसकी वापसी की गुहार लगाई है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 17, 2025

medical student Rahul Ghosalya

medical student Rahul Ghosalya (Patrika Photo)

जयपुर/शाहपुरा: वियतनाम में जिंदगी और मौत से जूझ रहे नयाबास निवासी छात्र राहुल घोसल्या की वतन वापसी के प्रयास तेज हो गए हैं। छात्र के जल्द ही भारत लौटने की उम्मीद है। कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने एक लाख रुपए की सहायता देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर उसकी वापसी की गुहार लगाई है।


इधर, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमरीका के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने भी वियतनाम में फंसे छात्र राहुल की मदद करने का भरोसा दिया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर विदेश में फंसे छात्र को सरकारी खर्च पर भारत लाने की मांग की है।


नयाबास निवासी पूर्व सैनिक बंशीधर घोसल्या का पुत्र राहुल वियतनाम के कारागंगा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष का छात्र है। 8 अक्टूबर को ब्रेन हेमरेज होने के बाद वह वेंटिलेटर पर है। छात्र को भारत वापस लाने की मांग को लेकर दिल्ली में भाजपा नेता उपेन यादव ने केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात की है।


वहीं, शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिलकर छात्र को भारत लाने की मांग की है। विधायक ने बताया कि विदेश में भर्ती मेडिकल छात्र को एयरलिफ्ट कर भारत लाने की मुहिम को अब जनता का भी समर्थन मिल रहा है।

Published on:

17 Oct 2025 07:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: वियतनाम में फंसा जयपुर का मेडिकल छात्र राहुल जल्द लौटेगा भारत, सीएम और केंद्रीय मंत्रियों से गुहार

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

