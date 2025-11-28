जयपुर में 7वीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या, 8 साल से दिव्यांग बुआ के पास रहकर कर रहा था पढ़ाई

पुलिस जांच में जुटी (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: वाटिका रोड स्थित डेयरी योजना इलाके में बुधवार को 13 साल का सातवीं कक्षा का छात्र मोक्ष यादव घर में फंदे से लटका मिला। चीख सुनकर लोग दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सांगानेर सदर थाना पुलिस के अनुसार, मोक्ष मूलत: हरियाणा का रहने वाला था और यहां जयपुर में अपनी बुआ के पास रहकर पढ़ाई कर रहा था। मूलत: बहरोड़ के जकराना निवासी बुआ का बेटा जयपुर में निजी नौकरी करता है। मोक्ष बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे प्रतापनगर स्थित जानकी देवी स्कूल से पढ़कर लौटा था।
स्कूल से लौटा और बुआ का मोबाइल लेकर कमरे में चला गया। दिव्यांग बुआ बाहर बैठी थीं। काफी देर तक कमरे से कोई आवाज न आने पर उन्होंने दरवाजा खोला तो मोक्ष फंदे से लटका मिला। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया।
थानाधिकारी अनिल जैमन ने बताया कि सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन ने भी किसी पर शक जाहिर नहीं किया। बच्चे ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। परिजन शव लेकर हरियाणा के लिए रवाना हो गए।
मोक्ष के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। पिता मजदूरी करते हैं और मां-बाप हरियाणा में ही रहते हैं। मोक्ष को पढ़ाई के लिए जयपुर में बुआ के पास भेजा गया था। पड़ोसियों के मुताबिक, वह शांत स्वभाव का और पढ़ने में अच्छा बच्चा था। अचानक इस कदम से पूरा मोहल्ला सदमे में है।
राजधानी जयपुर में पिछले दिनों नौ साल की बच्ची मौत का भी मामला सामने आ चुका है। नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली नौ साल की अमायरा की स्कूल में मौत हो गई थी। यह मामला अभी भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। इस बीच अब 7वीं कक्षा के छात्र मोक्ष द्वारा जान देने का मामला सामने आया है।
