जयपुर में 7वीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या, 8 साल से दिव्यांग बुआ के पास रहकर कर रहा था पढ़ाई

राजधानी जयपुर में पिछले दिनों नौ साल की बच्ची मौत का भी मामला सामने आ चुका है। नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली नौ साल की अमायरा की स्कूल में मौत हो गई थी। यह मामला अभी भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। इस बीच अब 7वीं कक्षा के छात्र मोक्ष द्वारा जान देने का मामला सामने आया है।