जयपुर में सचिवालय के अकाउंटेंट ने की आत्महत्या, 3 पेज का मिला सुसाइड नोट, पत्नी और ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप



पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमॉर्टम के लिए कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। जांच अधिकारी एसआई कालूराम के अनुसार, मृतक रजनी विहार में पत्नी के साथ रहते थे। उनके दोनों बेटे हिमांशु और यश क्रमशः गुजरात और गुरुग्राम में नौकरी करते हैं।