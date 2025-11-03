Patrika LogoSwitch to English

जयपुर में सचिवालय के अकाउंटेंट ने की आत्महत्या, 3 पेज का मिला सुसाइड नोट, पत्नी और ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप

राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में सचिवालय में अकाउंटेंट घीसालाल शर्मा (56) ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने तीन पेज का सुसाइड नोट लिखा और उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी।

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 03, 2025

Jaipur Secretariat accountant commits suicide

अकाउंटेंट घीसालाल शर्मा (फोटो- सोशल मीडिया)

जयपुर: करणी विहार थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात सचिवालय में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत 56 वर्षीय घीसालाल शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने तीन पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और उसकी फोटो समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी।


पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमॉर्टम के लिए कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। जांच अधिकारी एसआई कालूराम के अनुसार, मृतक रजनी विहार में पत्नी के साथ रहते थे। उनके दोनों बेटे हिमांशु और यश क्रमशः गुजरात और गुरुग्राम में नौकरी करते हैं।


रविवार सुबह जब परिजन को सुसाइड नोट और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया मैसेज मिला, तो वे तुरंत घर पहुंचे। वहां कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़ने पर घीसालाल शर्मा फंदे से लटके मिले।


पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घीसालाल शर्मा पिछले कुछ समय से पारिवारिक कलह और ससुराल पक्ष के व्यवहार से परेशान चल रहे थे।


उन्होंने सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से अपनी मानसिक स्थिति और पारिवारिक दबाव का जिक्र किया है। पुलिस मामले की जांच सुसाइड नोट और मोबाइल मैसेज के आधार पर कर रही है।


वहीं, परिवारजन और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों की पुष्टि हो सके। शव का पोस्टमॉर्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है।

Published on:

03 Nov 2025 08:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में सचिवालय के अकाउंटेंट ने की आत्महत्या, 3 पेज का मिला सुसाइड नोट, पत्नी और ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप

