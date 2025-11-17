जयपुर: 22 मिनट में 160 जोड़ियां बनीं हमसफर, सादगी से दिया पूरी कौम को संदेश, आज दुआ के साथ खत्म होगा इज्तिमा

रामगढ़ मोड़ के चौराहे और हर गली पर तब्लीगी जमात से जुड़े कार्यकर्ताओं को खड़ा किया गया। उनके हाथ में रस्सी थी। उस रस्सी से ही ट्रैफिक कंट्रोल किया गया। साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में वॉकी टॉकी भी था, जिससे वे एक दूसरे को ट्रैफिक सुचारू करने का संदेश दे रहे थे। कार्यक्रम के दौरान भीड़ होने के बावजूद ट्रैफिक जाम नहीं हुआ।