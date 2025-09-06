किरायेदार ने मकान पर ले लिया 15 लाख का लोन, स्टे भी ले आया, फिर 72 साल के मकान मालिक ने सिखाया ऐसा सबक

Crime News Jaipur: राजधानी जयपुर में धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रताप नगर थाना पुलिस ने 72 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर दंपती की शिकायत पर एक किराएदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपी ने मकान किराए पर लेकर वहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 15 लाख रुपए का लोन ले लिया।
मामला उस समय उजागर हुआ जब परिवादिया प्रेम दवे, पत्नी शशिकांत दवे , दोनों रिटायर्ड प्रोफेसर, निवासी महावीर नगर प्रथम, थाना बजाजनगर, ने डाक के माध्यम से डीसीपी कार्यालय में रिपोर्ट भेजी। इसके बाद प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार आरोपी विनोद सैनी उर्फ विनोद कुमार उर्फ विनोद ठाकुर, ने कुछ समय पहले प्रोफेसर का मकान किराये पर लिया था। लेकिन उसके बाद उसने साजिश रची और मकान ही हड़पने की तैयारी कर ली। उसने लंबे समय तक मकान में रहकर अपने स्टे को आधार बनाते हुए मकान मालिक की प्लॉट संबंधी जानकारी जुटाई और लगभग 15 लाख रुपये का लोन ले लिया। उसे लोन भी मिल गया
इस पूरे मामले के बाद अब प्रताप नगर थाना पुलिस ने ठगी समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
रिटायर प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। जानकारी में सामने आया कि उन्होंने एक पत्र लिखकर डीसीपी से इस बारे में मदद मांगी। लैटर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और अब जांच शुरू कर दी गई है।