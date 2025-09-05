Rajasthan : 1.48 करोड़ रुपए से जयपुर की इन 6 ऐतिहासिक बावड़ियों का होगा जीर्णोद्धार, मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल ने वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में शहर की बावड़ियों के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। इसके लिए 1.48 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया। आमेर विकास प्रबंधन प्राधिकरण (एडमा) ने इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भिजवाया। वित्त विभाग व पर्यटन विभाग ने 1.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। अब एडमा जल्द ही शॉर्ट टर्म टेंडर लगाएगा, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों की मानें तो बारिश के बाद बावड़ियों के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा।