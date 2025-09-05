Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan : 1.48 करोड़ रुपए से जयपुर की इन 6 ऐतिहासिक बावड़ियों का होगा जीर्णोद्धार, मिली मंजूरी

Rajasthan : जयपुर शहर की ऐतिहासिक 6 बावड़ियों का फिर से स्वरूप निखरेगा। वित्त विभाग व पर्यटन विभाग ने 1.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। अब एडमा जल्द ही शॉर्ट टर्म टेंडर लगाएगा। बारिश के बाद बावड़ियों के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 05, 2025

Jaipur These 6 historical stepwells renovation with Rs 1.48 crore Finance and Tourism Department approval
काले हनुमान जी बावड़ी। फोटो पत्रिका

Rajasthan : जयपुर शहर की ऐतिहासिक 6 बावड़ियों का फिर से स्वरूप निखरेगा। काले हनुमानजी की बावड़ी सहित आमेर की प्राचीन बावड़ियों का जीर्णोद्धार होगा। सबसे पहले इन बावड़ियों का मिट्टी-मलबा निकाला जाएगा। इसके बाद चूना व सुरखी से प्लास्टर कर रंग-रोगन होगा। सीढ़ियों पर चेजा पत्थर की जगह बंशी पहाड़पुर के पत्थर लगाए जाएंगे। वहीं गेट और जालियों का काम भी होगा। इसके लिए 1.47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में शहर की बावड़ियों के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। इसके लिए 1.48 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया। आमेर विकास प्रबंधन प्राधिकरण (एडमा) ने इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भिजवाया। वित्त विभाग व पर्यटन विभाग ने 1.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। अब एडमा जल्द ही शॉर्ट टर्म टेंडर लगाएगा, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों की मानें तो बारिश के बाद बावड़ियों के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा।

ये भी पढ़ें

GST Reforms : राजस्थान में जीएसटी बदलाव से व्यापारी-खरीदार की बल्ले-बल्ले, नवरात्र से दिवाली तक दोनों का होगा जबरदस्त फायदा
जयपुर
Rajasthan GST Changes traders and buyers Boom both benefit greatly from Navratri to Diwali

पहले भी हुआ काम

स्थानीय लोगों ने बताया कि इन बावड़ियों का जीर्णोद्धार 8-10 साल पहले भी हो चुका है, लेकिन इनकी नियमित सार-संभाल नहीं होने से इनमें मलबा-मिट्टी जमा हो जाती है। जगह-जगह से प्लास्टर उखड़ चुका है।

बावड़ी यानी सीढ़ीदार संरचनाएं

बावड़ी बारिश के पानी के भंडारण के लिए बनाई सीढ़ीदार संरचनाएं होती हैं। इनमें नीचे जल स्तर तक उतरने के लिए गलियारे और सीढ़ियां बनी होती हैं। इन्हें भूमिगत भवन की तर्ज पर विकसित किया जाता था जो सूखे मौसम में भी लोगों को पीने, नहाने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती थीं। पानी की उपलब्धता के साथ-साथ इनका उपयोग सामाजिक समारोहों, धार्मिक अनुष्ठानों और लोगों के इकट्ठा होने के स्थान के रूप में भी होता था।

परियों के बाग की बावड़ी व छिला की बावड़ी। फोटो पत्रिका

किस बावड़ी पर कितना खर्च

बावड़ी - खर्च (लाख रुपए)
सियाराम डूंगरी की बावड़ी - 38
काले हनुमानजी की बावड़ी - 30
परियों का बाग की बावड़ी - 25
नाकू बावड़ी - 20
छिला की बावड़ी - 18
मंशा माता मंदिर की बावड़ी - 15

यों बदलेगी सूरत

1- बावड़ियों की होगी सफाई।
2- चूना व सुरखी से प्लास्टर कर होगा रंग-रोगन।
3- चेजा पत्थर की जगह लगाएंगे बंशी पहाड़पुर के पत्थर।
4- लोहे के गेट व जालियां भी लगाई जाएंगी।

यह मिलेगा फायदा

1- बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर उनका स्वरूप लौटाया जाएगा, जिससे ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होंगी।
2- बावड़ियाें में पानी की आवक होगी तो आस-पास के क्षेत्रों का जलस्तर भी बढ़ेगा।

बावड़ियों को देखना पसंद करते हैं पर्यटक

राजधानी जयपुर आने वाले पर्यटक महल-किलों के साथ बावड़ियों को भी देखना पसंद कर रहे हैं, अगर बावड़ियों का मूल स्वरूप लौटता है तो निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
महेश कुमार शर्मा, अधिकृत पर्यटक गाइड

ये भी पढ़ें

Heavy Rain 5 September : मौसम विभाग का राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट, 3 घंटे में झमाझम बारिश का अनुमान
जयपुर
Heavy Rain 5 September Meteorological Department issued Yellow Alert Today Rajasthan 12 districts in 3 hours heavy rain expected

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : 1.48 करोड़ रुपए से जयपुर की इन 6 ऐतिहासिक बावड़ियों का होगा जीर्णोद्धार, मिली मंजूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट