Jaipur Tourism: राइजिंग राजस्थान, जयपुर में पर्यटन निवेश को धरातल पर उतारने की मुहिम

Rising Rajasthan: जयपुर। जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत पर्यटन क्षेत्र में हुए सभी 332 एमओयू की शत-प्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी। सोमवार को होटल गणगौर में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूर्ण समर्पण और पारदर्शिता के साथ निवेश को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।