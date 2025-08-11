11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Tourism: राइजिंग राजस्थान, जयपुर में पर्यटन निवेश को धरातल पर उतारने की मुहिम

Cultural Heritage: राइजिंग राजस्थान: जयपुर में पर्यटन निवेश को धरातल पर उतारने की मुहिम। जयपुर को पर्यटन हब बनाने की कवायद, जिला कलक्टर का निवेशकों को भरोसा। 69 हजार करोड़ के एमओयू लागू करने का संकल्प, जयपुर में बढ़ेगा पर्यटन।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 11, 2025

Rising Rajasthan
Rising Rajasthan

Rising Rajasthan: जयपुर। जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत पर्यटन क्षेत्र में हुए सभी 332 एमओयू की शत-प्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी। सोमवार को होटल गणगौर में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूर्ण समर्पण और पारदर्शिता के साथ निवेश को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. सोनी ने बताया कि जयपुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक किले, महल, हवेलियां और हस्तशिल्प पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करते हैं। लक्जरी होटल, ईको-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और फिल्म शूटिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि 80 हजार से अधिक रोजगार अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर का पर्यटन वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत पहचान बनाएगा।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि अब तक 1600 करोड़ रुपए के 11 बड़े एमओयू सफलतापूर्वक लागू हो चुके हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर में 69 हजार 133 करोड़ रुपए के निवेश करार हुए, जिनमें होटल, रिसॉर्ट, एडवेंचर और ईको-टूरिज्म जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जिला प्रशासन नियमित मॉनिटरिंग और विभागीय समन्वय से हर परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।

ये भी पढ़ें

Weather Update 11 August: बंगाल की खाड़ी से आएंगी नमी भरी हवाएं, फिर आया भारी बारिश का दौर, 2 दिन झमाझम
जयपुर
Rajasthan-Heavy-rain

डॉ. सोनी ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का त्वरित समाधान होगा, ताकि जयपुर पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सके और आर्थिक-सांस्कृतिक समृद्धि का नया अध्याय लिखे।

ये भी पढ़ें

Weather Update: राजस्थान में पलटा मौसम, अगले 3 घंटे में जयपुर सहित इन 9 जिलों में बारिश की चेतावनी
जयपुर
Rajasthan-weather-update-2

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 05:19 pm

Published on:

11 Aug 2025 05:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Tourism: राइजिंग राजस्थान, जयपुर में पर्यटन निवेश को धरातल पर उतारने की मुहिम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.