जयपुर में मास्टर प्लान की सड़क ही गायब, हजारों लोग हो रहे परेशान, कहीं वोट बैंक की खातिर तो नहीं अटका विकास?



मास्टरप्लान-2025 पर गौर करें तो टीला नंबर सात से रोटरी सर्कल, ट्रांसपोर्ट नगर से 200 मीटर पहले तक यह सड़क 300 फीट की प्रस्तावित है। वहीं, अरण्य भवन से टीला नंबर सात तक मास्टरप्लान में यह सड़क 200 फीट की है। इसके बाद भी जेडीए और नगर निगम ने सड़क को मूल स्वरूप में लाने की कवायद नहीं की। मौके पर सड़क 30 से 40 फीट की ही नजर आई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों मास्टरप्लान की सड़क धरातल पर नहीं उतरी, जबकि वाहनों का दबाव साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है।