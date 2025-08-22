जयपुरिया अस्पताल: पहले रक्तदान… फिर खुद ही करो चाय-पानी का इंतजाम

चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदाताओं के लिए कूपन की व्यवस्था है। यहां 25 रुपए का कूपन दिया जाता हैं, जिसमें रक्तदान करने वाला व्यक्ति कैंटीन से चाय-नाश्ता कर सकता है। सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान करने वाले लोगों के लिए कॉफी या जूस की व्यवस्था है। पानी की बोतल भी दी जाती है।