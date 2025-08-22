जयपुरिया अस्पताल: पहले रक्तदान… फिर खुद ही करो चाय-पानी का इंतजाम

ब्लड बैंक में रक्तदान करने वालों को सरकार की ओर से चाय-नाश्ता के लिए अलग से बजट दिया जाता है। लेकिन जयपुरिया अस्पताल में कई माह से रक्तदाताओं को चाय-कॉफी तो दूर पानी तक के लिए भी नहीं पूछा जा रहा। स्थिति यह है कि ब्लड बैंक स्टाफ के कहने पर डोनर पानी तक अस्पताल की कैंटीन से खरीदकर ला रहे हैं।
पत्रिका टीम ने सवाई मानसिंह अस्पताल, जनाना, कांवटिया व महिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में पड़ताल की। सब जगह रक्तदान के बाद अलग-अलग नाश्ता या पेय पदार्थ दिए जा रहे हैं। जबकि जयपुरिया अस्पताल में प्रावधान के बावजूद डोनर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है।
जयपुरिया अस्पताल में आए बस्सी निवासी अमित ने बताया कि रक्तदान के बाद पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। यहां कार्यरत लैब सुपरवाइजर राहुल हाड़ा ने बताया कि डोनर के लिए चाय, पानी और जूस की व्यवस्था के लिए कई बार जिम्मेदारों को पत्र लिख चुके हैं। हालांकि अभी तक कुछ नहीं हुआ।
सवाई मानसिंह अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान करने वालों के लिए पानी की बोतल, जूस के पैकेट और बिस्किट की व्यवस्था है। यहां डोनर के लिए हेल्पलाइन डेस्क भी बना रखी है। शास्त्री नगर स्थित कांवटिया अस्पताल के ब्लड बैंक में जूस के पैकेट और बिस्किट की व्यवस्था है।
चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदाताओं के लिए कूपन की व्यवस्था है। यहां 25 रुपए का कूपन दिया जाता हैं, जिसमें रक्तदान करने वाला व्यक्ति कैंटीन से चाय-नाश्ता कर सकता है। सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान करने वाले लोगों के लिए कॉफी या जूस की व्यवस्था है। पानी की बोतल भी दी जाती है।