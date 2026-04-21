JDA Big Facility : JDA का बड़ा फैसला, अब किराए पर देगा जमीन, जनता को मिलेगी पार्किंग की समस्या से राहत, जानें कैसे

इससे जयपुर की आम जनता को पार्किंग की सुविधा आसानी से मिलेगी, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या काफी हद तक कम होगी। मेले, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए सस्ते व आसान विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय व्यापारियों और आयोजकों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जेडीए को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जो शहर के विकास कार्यों में उपयोगी साबित होगा। यह पहल पर्यावरण अनुकूल भी है क्योंकि खाली प्लॉटों का बेहतर उपयोग होगा। कुल मिलाकर, यह योजना जयपुर को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।