JEN Exam 2022: 12वीं पास अभ्यर्थी की जेईएन परीक्षा में 7वीं रैंक, ऐसे खुला राज; अब पकड़ा गया दलाल

एसओजी के अनुसार सागर ने उदयपुर में एजुकेशन सेंटर खोल रखा था। छात्रों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने का दावा कर फर्जी डिग्री उपलब्ध करवाता और मोटी रकम वसूलता था। आदित्य को उसने कैलॉक्स यूनिवर्सिटी (वर्तमान में साबरमती विश्वविद्यालय), अहमदाबाद से बी.टेक सिविल इंजीनियरिंग की फर्जी डिग्री दिलवाई थी। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।