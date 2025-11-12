Job : खुशखबरी, दसवीं और बारहवीं पास युवाओं को भी मिलेगा अब नौकरी का बेहतरीन मौका, जानें पूरी योजना

Employment Fair: जयपुर। युवाओं के लिए खुशखबरी! उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर की ओर से 14 नवंबर 2025 को रोजगार सहायता शिविर एवं करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन प्रातः 10 बजे से एयू इग्नाइट संस्थान में होगा, जिसमें लगभग 25 निजी कंपनियां मौके पर ही साक्षात्कार लेकर युवाओं को रोजगार का अवसर देंगी।
शिविर की उपनिदेशक नवरेखा ने बताया कि इस मेले में निर्माण, बैंकिंग, आईटी, फार्मा, सिक्योरिटी, कॉल सेंटर, बीमा और लॉजिस्टिक जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिष्ठित कंपनियाँ भाग लेंगी। युवाओं के लिए यह एक ऐसा मौका होगा, जहाँ उन्हें विभिन्न सेक्टरों में अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इस शिविर में माध्यमिक (10वीं), उच्च माध्यमिक (12वीं), स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक धारक सभी युवा भाग ले सकते हैं। मौके पर ही कंपनियाँ योग्य उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन (Initial Selection) करेंगी, जिससे रोजगार प्रक्रिया और भी आसान होगी।
कार्यक्रम में कई सरकारी विभाग भी शामिल होंगे, जो अपनी योजनाओं और अवसरों की जानकारी युवाओं को प्रदान करेंगे। युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया गया है, जिसके माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
श्रीमती नवरेखा ने सभी बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति लेकर शिविर में अवश्य पहुंचे और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। इस रोजगार शिविर की खास बात यह है कि दसवीं और बारहवीं पास युवाओं को भी अब नौकरी का बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है — जो उनके करियर को नई दिशा दे सकता है।
