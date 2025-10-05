Khelo India: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से पहले राजस्थान के मैदान होंगे पूरी तरह तैयार

Rajasthan sports preparation: जयपुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआइयूजी) की तैयारियों को लेकर राजस्थान खेल विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। नवंबर में आयोजित होने वाले इन प्रतिष्ठित खेलों से पूर्व एसएमएस स्टेडियम और अन्य खेल मैदानों को नया स्वरूप देने की कवायद शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को खेल सचिव एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉ. नीरज के. पवन, वित्तीय सलाहकार व कार्यवाहक सचिव महावीर मीणा, मुख्य खेल अधिकारी और द्रोणाचार्य अवॉर्डी वीरेंद्र पूनिया, एईएन मनीष बाजिया सहित खेल कंपनी के अधिकारियों ने एथलेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया।