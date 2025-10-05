Khelo India: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से पहले राजस्थान के मैदान होंगे पूरी तरह तैयार

Rajasthan sports preparation: जयपुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआइयूजी) की तैयारियों को लेकर राजस्थान खेल विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। नवंबर में आयोजित होने वाले इन प्रतिष्ठित खेलों से पूर्व एसएमएस स्टेडियम और अन्य खेल मैदानों को नया स्वरूप देने की कवायद शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को खेल सचिव एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉ. नीरज के. पवन, वित्तीय सलाहकार व कार्यवाहक सचिव महावीर मीणा, मुख्य खेल अधिकारी और द्रोणाचार्य अवॉर्डी वीरेंद्र पूनिया, एईएन मनीष बाजिया सहित खेल कंपनी के अधिकारियों ने एथलेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान खेल सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एथलेटिक ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड सहित सभी खेल स्थलों पर किसी भी प्रकार की खामी नहीं रहनी चाहिए। ट्रैक की फिनिशिंग, घास लगाने, मिट्टी बदलने और फेंसिंग कार्य को शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए गए। पवन ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह है कि इन खेलों में आने वाले खिलाड़ियों और दर्शकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलें और राजस्थान का गौरव बढ़े।
फुटबॉल मैदान पर पुरानी घास हटाकर नई घास बिछाई जाएगी। इसके अलावा पास ही स्थित आर्चरी मैदान को सेकंड ऑप्शन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आवश्यकता पड़ने पर खिलाड़ियों के लिए डोम भी बनाए जाएंगे। बैडमिंटन कोर्ट की खामियों को भी दूर करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
खेल सचिव ने बताया कि एथलेटिक ट्रैक के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी और बीच में नई घास लगाई जा रही है। लॉन्ग जंप और हाई जंप स्थलों को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि वे बड़े पैमाने पर इन मुकाबलों का आनंद ले सकें।
डॉ. पवन ने कहा कि इन गेम्स के माध्यम से एसएमएस स्टेडियम और अन्य मैदानों को नया जीवन मिलेगा। राजस्थान में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। हमारा लक्ष्य है कि केआइयूजी की शुरुआत से पहले सभी मैदान पूरी तरह से तैयार हो जाएं। इस आयोजन से खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिलेगा और नई पीढ़ी में खेलों के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा।
