‘स्वाइन फ़्लू’ से ICU में एडमिट मंत्री किरोड़ी लाल की आई लेटेस्ट हेल्थ अपडेट, जानें अब कैसा है स्वास्थ्य? 

राजस्थान सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की सेहत को लेकर जयपुर के SMS अस्पताल से राहत भरी खबर आई है। स्वाइन फ्लू (H1N1 इनफ्लूएंजा) से संक्रमित होने के बाद मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराए गए डॉ. किरोड़ी की हालत फिलहाल पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञों और मेडिकल बोर्ड की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। ताज़ा मेडिकल अपडेट के अनुसार, डॉ. किरोड़ी फिलहाल प्रति मिनट केवल 1 लीटर की धीमी रफ्तार से मिनिमल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उनके शरीर का तापमान और बुखार कंट्रोल में है, जबकि शुगर का स्तर भी सामान्य बना हुआ है, जिससे समर्थकों और परिजनों ने राहत की सांस ली है।