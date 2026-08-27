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‘स्वाइन फ़्लू’ से ICU में एडमिट मंत्री किरोड़ी लाल की आई लेटेस्ट हेल्थ अपडेट, जानें अब कैसा है स्वास्थ्य? 

Kirodi Lal Meena Health Update : राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की सेहत स्थिर। स्वाइन फ्लू से पीड़ित किरोड़ी SMS के मेडिकल ICU में भर्ती हैं।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 27, 2026

kirodi lal meena health update swine flu sms hospital jaipur

Dr. Kirodi Lal Meena Swine Flu Health Update - (PIC Source - Twitter)

राजस्थान सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की सेहत को लेकर जयपुर के SMS अस्पताल से राहत भरी खबर आई है। स्वाइन फ्लू (H1N1 इनफ्लूएंजा) से संक्रमित होने के बाद मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराए गए डॉ. किरोड़ी की हालत फिलहाल पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञों और मेडिकल बोर्ड की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। ताज़ा मेडिकल अपडेट के अनुसार, डॉ. किरोड़ी फिलहाल प्रति मिनट केवल 1 लीटर की धीमी रफ्तार से मिनिमल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उनके शरीर का तापमान और बुखार कंट्रोल में है, जबकि शुगर का स्तर भी सामान्य बना हुआ है, जिससे समर्थकों और परिजनों ने राहत की सांस ली है।

सीनियर डॉक्टरों का बोर्ड कर रहा निगरानी

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी और सीनियर प्रोफेसर डॉ. सीएल नवल की देखरेख में डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की गई है। मेडिकल आईसीयू में संक्रमण नियंत्रण के सभी प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मंत्री की स्थिति में लगातार सकारात्मक सुधार देखा जा रहा है। उनके वाइटल्स और फेफड़ों के संक्रमण पर पैनी नजर रखी जा रही है, और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।

कैसे बिगड़ी थी तबीयत

राजस्थान की राजनीति में 'बाबा' के नाम से लोकप्रिय डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। शुरुआती तौर पर उन्हें तेज बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, पेट दर्द और अत्यधिक थकान महसूस हो रही थी।

हाल ही में राज्य भर में लगातार दौरों, प्रशासनिक बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भारी व्यस्तता के चलते वे मौसम के बदलाव की चपेट में आ गए। जब एसएमएस अस्पताल में उनकी जांच और सैंपल लिए गए, तो उनकी H1N1 Swine Flu टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत मेडिकल आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने ली जानकारी

जैसे ही कैबिनेट मंत्री के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली, प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोन कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और SMS कॉलेज के प्रिंसिपल को बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

वहीं, राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी मेडिकल बोर्ड से सीधे संपर्क साधकर डॉ. किरोड़ी लाल के इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट का पूरा अपडेट लिया।

राजस्थान में स्वाइन फ्लू का बढ़ता खतरा

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के स्वाइन फ्लू की चपेट में आने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे ने पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया है। अगस्त 2026 में अचानक बदलते मौसम और बारिश के कारण मौसमी बीमारियों व H1N1 इनफ्लूएंजा के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चिकित्सा विभाग ने सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने और स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।

समर्थकों और प्रदेशवासियों की दुआएं जारी

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आईसीयू में होने की खबर मिलने के बाद से ही उनके गृह क्षेत्र दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर और पूरे राजस्थान से समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए समर्थकों से अपील की है कि वे अस्पताल में भीड़ न लगाएं और डॉक्टरों को इलाज करने दें।

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Updated on:

27 Aug 2026 02:55 pm

Published on:

27 Aug 2026 01:58 pm

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