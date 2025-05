जानें क्यों लोगों की बढ़ रही पिंक सिटी में बसने की चाहत, लग्जरी ईको फ्रेंडली घर पहली पसंद

Luxury-Eco Friendly Homes in Jaipur: राजस्थान की पिंक सिटी यानी राजधानी जयपुर में लोगों के बसने की चाहत दिन-ब-दिन बढ़ रही है। लग्जरी ईको फ्रेंडली घर लेना लोगों की पहली पसंद बन रही है। शहर से 20-25 किलोमीटर दूर जाकर भी लोग घर खरीद रहे हैं।

जयपुर•May 26, 2025 / 11:09 am• Kamal Mishra

ईको फ्रेंडली घर (फोटो- एआई)

How To Buy House in Jaipur: पिंकसिटी में लोग अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। इसकी पुष्टि समय-समय पर तमाम रिपोर्ट भी कर रही हैं। मुख्य शहर से 20 से 25 किमी दूर जाकर भी लोग रहना पंसद कर रहे हैं, जिस तरह से मेट्रो का दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है, उससे शहर की दूरियां कम हो जाएंगी।