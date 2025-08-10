राजस्थान के कई जिलों में राखी पर बिजली गुल, त्योहार मनाते रहे इंजीनियर

बिजली गुल की शिकायतें कॉल सेंटर पर दर्ज होती रहीं, लेकिन फील्ड में एफआरटी टीम न होने के कारण शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। उधर, राखी का त्योहार मनाने में व्यस्त बिजली इंजीनियर पूरी तरह से फेस्टिव मूड में दिखे और दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करते रहे कि बिजली तंत्र में कोई बड़ा फॉल्ट न आए। अब सोमवार को ही इंजीनियर और प्रबंधन के आला अधिकारी उपभोक्ताओं की सुध लेंगे।