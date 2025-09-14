Maternal Mortality Rate: राजस्थान में मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की नई मिसाल

राज्य में 42 एमसीएच इकाइयां, 114 जेएसवाई वार्ड और 160 एफआरयू केन्द्र स्वीकृत हैं। इनमें से 106 केन्द्रों पर सिजेरियन विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं। लक्ष्य कार्यक्रम के तहत 95 लेबर रूम और 44 ऑपरेशन थिएटर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया है।