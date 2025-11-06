खतरनाक आतंकी संगठन TTP से जुड़ा था राजस्थान से पकड़ा गया मौलाना, अफगानिस्तान भागने की बना रहा था प्लानिंग

जयपुर। आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए सांचौर से मौलवी ओसामा उमर को गिरफ्तार किया है। उस पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ओसामा उमर का संबंध पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से था। वह बीते चार वर्षों से इस संगठन के टॉप कमांडरों के संपर्क में था और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भागने की कोशिश कर रहा था।