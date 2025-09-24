मानसिक स्वास्थ्य विषय की पढ़ाई के लिए क्या कदम उठाए? राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सुजीत स्वामी व अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता अमित दाधीच ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2015 से 2023 तक कोटा, बारां व झालावाड़ में 12 से 30 साल के 1799 लोगों ने आत्महत्या की, वहीं 2021 से मार्च 2025 तक सीकर में 464, जयपुर दक्षिण में 172 और जोधपुर पूर्व में 187 सहित अन्य कई जगह 10 से 30 साल आयु के अनेक लोगों ने आत्महत्या की।