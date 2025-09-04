Heavy Rain 4 September : मौसम विभाग का डबल अलर्ट, 60 मिनट में राजस्थान के इन 13 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ वर्तमान में बीकानेर, जयपुर, दमोह, पेंड्रा रोड, संभलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। एक अन्य ट्रफ हरियाणा-पंजाब के ऊपर से गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर सिस्टम अब तेज होकर वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो गया है। यह अगले 24 घंटे में ओडिशा होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में आएगा। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिन मध्यम से तेज और कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।