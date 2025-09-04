Patrika LogoSwitch to English

Heavy Rain 4 September : मौसम विभाग का डबल अलर्ट, 60 मिनट में राजस्थान के इन 13 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rain 4 September : मौसम विभाग ने आज 4 सितम्बर के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। 60 मिनट के अंदर 13 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का अनुमान है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 04, 2025

Meteorological Department double alert Today in 60 minutes Rajasthan in these 13 districts light to heavy rain warning
फाइल फोटो पत्रिका

Heavy Rain 4 September : मौसम विभाग ने आज 4 सितम्बर को 7 बजे अपनी भविष्यवाणी में 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के आज के अनुमान के अनुसार सीकर, झुंझुनूं, जयपुर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश व एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही मेघगर्जन, आकाशीय बिजली व 30-40 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, टोंक, अजमेर, झालावाड़ जिलों व आस-पास के क्षेत्रों पर कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।

मौसम विज्ञानियों का अनुमान, नए सिस्टम से होगी भारी से अतिभारी बारिश

मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ वर्तमान में बीकानेर, जयपुर, दमोह, पेंड्रा रोड, संभलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। एक अन्य ट्रफ हरियाणा-पंजाब के ऊपर से गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर सिस्टम अब तेज होकर वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो गया है। यह अगले 24 घंटे में ओडिशा होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में आएगा। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिन मध्यम से तेज और कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

जयपुर के लिए आज ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज 4 सितम्बर को जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट व जयपुर शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। रिमझिम बारिश ​होने की संभावना प्रबल है। सुबह 8 बजे जयपुर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

Published on:

04 Sept 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain 4 September : मौसम विभाग का डबल अलर्ट, 60 मिनट में राजस्थान के इन 13 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी

