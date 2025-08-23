Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 20 जिलों के लिए मौसम विभाग का डबल अलर्ट, थोड़ी देर में मेघ गर्जन संग झमाझम बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज 23 अगस्त के लिए राजस्थान के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में इन जिलों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। वैसे राजस्थान पर दूसरे चरण का मानसून भी काफी मेहरबान है। राजस्थान के तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के ताजा भविष्यवाणी के अनुसार नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, जोधपुर, पाली जिले और आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गरजेंगे। साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 30-40 KMPH रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।