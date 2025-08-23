Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 20 जिलों के लिए मौसम विभाग का डबल अलर्ट, थोड़ी देर में मेघ गर्जन संग झमाझम बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 20 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में थोड़ी देर में मेघ गर्जन के साथ झमाझम बारिश का अनुमान है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 23, 2025

Meteorological Department issues Double Alert Today in a short while Rajasthan 20 districts heavy rain with thunderstorms expected
सुल्तानपुर क्षेत्र के निमोद हरिजी गांव में ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ के हालात देखते ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने आज 23 अगस्त के लिए राजस्थान के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में इन जिलों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। वैसे राजस्थान पर दूसरे चरण का मानसून भी काफी मेहरबान है। राजस्थान के तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के ताजा भविष्यवाणी के अनुसार नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, जोधपुर, पाली जिले और आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गरजेंगे। साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 30-40 KMPH रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।

राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज 23 अगस्त को राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, चूरू, झुंझुनूं, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर जिले के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने का अनुमान है। इन स्थानों पर थोड़ी देर में बारिश का अनुमान है।

नैनवां में 502 मिमी बारिश दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश व कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिम राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम भारी बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान में सबसे अधिक बारिश नैनवां बूंदी में 502 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

श्रीगंगानगर में सबसे अधिक व सिरोही में सबसे कम तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान में सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान सिरोही में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

परिसंचरण तंत्र सक्रिय, अति भारी बारिश का अलर्ट

वर्तमान समय में पूर्वी राजस्थान और इसके आस-पास के इलाके में परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। जिसके प्रभाव से आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी दो-तीन दिनों में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश जारी रहने तथा शेष भागों में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश होने की संभावना है।

23 Aug 2025 12:05 pm

Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 20 जिलों के लिए मौसम विभाग का डबल अलर्ट, थोड़ी देर में मेघ गर्जन संग झमाझम बारिश का अनुमान

