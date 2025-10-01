Rajasthan Politics: ‘कांग्रेस शासन में खुलेआम चलता था पैसा’, मंत्री दिलावर बोले- जन्मदिन पर भी नहीं बाज आ रहे डोटासरा

दिलावर ने कहा कि आज भाजपा सरकार में तबादले पूरी निष्पक्षता से हो रहे हैं। जबकि कांग्रेस शासन में शिक्षा विभाग को लूट का अड्डा बना दिया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने भी पुष्टि की है कि तबादलों में भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस शासनकाल में राजस्थान पूरे देश में नम्बर एक पर रहा। आरएसएस के शस्त्र पूजन को लेकर कहा कि भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजन की परंपरा आदिकाल से रही है।