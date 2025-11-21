Miss Universe 2025 : राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा क्या रच सकेंगी इतिहास? ग्रैंड फिनाले शुरू

राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Miss Universe 2025 : मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 21 नवंबर यानि आज थाईलैंड के बैंकाक में हो रहा है, जहां भारत की 22 वर्षीय मनिका विश्वकर्मा ताज के लिए मुकाबले में उतरेंगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मी और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहीं मनिका से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। भारत में सुबह 6.30 बजे से लाइव प्रसारण मिस यूनिवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मुफ्त देखा जा सकेगा।
इससे पूर्व थाईलैंड के बैंकॉक में 74वें मिस यूनिवर्स 2025 ब्यूटी पेजेंट में उन्होंने फाइनल राउंड में जगह बनाकर भारत की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। 130 देशों की प्रतिभावान व सुंदर प्रतिभागियों के बीच मनिका ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से न केवल सबको प्रभावित किया, बल्कि टॉप फेवरिट्स की सूची में शामिल होकर पूरे देश का दिल भी जीत लिया है। अब भारत को चौथा मिस यूनिवर्स ताज दिलाने से वह सिर्फ एक कदम दूर हैं।
मनिका विश्वकर्मा की कहानी बड़े शहरों की चमक-दमक से नहीं, बल्कि राजस्थान के एक छोटे शहर श्रीगंगानगर की साधारण गलियों से शुरू होती है। वहां से निकलकर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ उन्होंने समाजसेवा, कला और नेतृत्व की दिशा में खुद को साबित किया। एनसीसी कैडेट के रूप में अनुशासन, क्लासिकल डांस में कला और सामाजिक कार्यों में उनकी समझ ने उन्हें एक ‘कंप्लीट पर्सनैलिटी’ बनाया।
जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया फिनाले में 18 अगस्त 2025 को उन्होंने 48 प्रतियोगियों को पछाड़कर ताज जीता। तो तालियों की गूंज सिर्फ हॉल तक सीमित नहीं रही। उस क्षण भारत ने एक नए सपने को आकार लेते देखा।
