Miss Universe 2025 : राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा क्या रच सकेंगी इतिहास? ग्रैंड फिनाले शुरू

इससे पूर्व थाईलैंड के बैंकॉक में 74वें मिस यूनिवर्स 2025 ब्यूटी पेजेंट में उन्होंने फाइनल राउंड में जगह बनाकर भारत की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। 130 देशों की प्रतिभावान व सुंदर प्रतिभागियों के बीच मनिका ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से न केवल सबको प्रभावित किया, बल्कि टॉप फेवरिट्स की सूची में शामिल होकर पूरे देश का दिल भी जीत लिया है। अब भारत को चौथा मिस यूनिवर्स ताज दिलाने से वह सिर्फ एक कदम दूर हैं।