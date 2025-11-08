एक सप्ताह में पंचायतों में आएगा मनरेगा का पैसा

File Photo- Patrika
बगरू/बड़केबालाजी। सरपंच संघ राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में मुख्य सचिव व ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज तथा वित्त विभाग के अधिकारियों से मिलकर समस्याओं से अवगत कराया।
इस दौरान सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त वैभव गालरिया, पंचायत राज सचिव एवं आयुक्त डाॅ.जोगाराम, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, अतिरिक्त आयुक्त मनरेगा जुगल किशोर मीणा, सचिव वित्त विभाग नवीन जैन आदि से वार्ता कर समस्याओं से अवगत कराया।
सरपंचों ने बताया कि मनरेगा के भुगतान में काफी समस्या आ रही है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से चार माह पहले 1250 करोड़ जारी किए थे उसमें से अब तक मात्र 580 करोड़ का ही भुगतान हो पाया है। भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने व समस्याओं के समाधान की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन केंद्र की ओर से बीस-तीस करोड़ रुपए का मनरेगा का भुगतान जारी किया जा रहा है।
इस पर वित्त सचिव नवीन जैन ने बताया कि यह राशि पंचायतों के खाते में एक-दो दिन में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 15 नवंबर तक पंचायतों के खातों में राशि आ जाएगी। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि मनरेगा के तहत नए कार्य स्वीकृत नहीं हो रहे हैं वहीं खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके तहत पोर्टल शीघ्र खोला जाए।
इस पर अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा में नए कार्यों की स्वीकृतियां शीघ्र शुरू हो जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद मीणा, रोशन अली छीपा, शक्ति सिंह रावत, रफीक पठान, रामप्रसाद चौधरी, महेश पटेल, रामनिवास मीणा, रामस्वरूप मीणा, आर.के शुक्ला, तुलसीदास नावलिया, पेमाराम सैनी, लीलाराम गुर्जर, सेडूराम यादव, हुकमाराम पुगलिया, रामनिवास भादरा शामिल रहे।
