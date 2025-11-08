एक सप्ताह में पंचायतों में आएगा मनरेगा का पैसा

सरपंचों ने बताया कि मनरेगा के भुगतान में काफी समस्या आ रही है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से चार माह पहले 1250 करोड़ जारी किए थे उसमें से अब तक मात्र 580 करोड़ का ही भुगतान हो पाया है। भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने व समस्याओं के समाधान की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन केंद्र की ओर से बीस-तीस करोड़ रुपए का मनरेगा का भुगतान जारी किया जा रहा है।