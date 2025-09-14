Monsoon 2025: राजस्थान में मानसून की विदाई को लेकर आ गई बड़ी खबर, मौसम विभाग का नया अपडेट जारी

इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।