जयपुर

Monsoon 2025: राजस्थान में मानसून की विदाई को लेकर आ गई बड़ी खबर, मौसम विभाग का नया अपडेट जारी

Monsoon 2025: मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अधिकतम भागों में मौसम शुष्क रहा।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 14, 2025

राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई आज 14 सितंबर 2025 को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से हो गई है, जबकि मानसून विदाई की सामान्य तिथि 17 सितंबर है। ऐसे में मानसून ने तीन दिन पहले ही राजस्थान को अलविदा कहना शुरू कर दिया है।

यहां हुई बहुत हल्की बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अधिकतम भागों में मौसम शुष्क रहा। राज्य के अलवर, जयपुर, जालोर, सवाई माधोपुर में मजह 2 मिमी बारिश हुई।

इन जिलों में अलर्ट जारी

इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

14 Sept 2025 04:04 pm

