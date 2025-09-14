Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan: राजस्थान में बच्ची को सांप ने डसा, अस्पताल में मृत घोषित, श्मशान में हिलने लगा शरीर, जानें फिर क्या हुआ

सदर थानाधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि अणगौर निवासी सवाराम मेघवाल की बेटी नीतू तड़के 4 बजे घर के पास ही चारा डालने गई थी, उसी दौरान एक जहरीले सांप ने डस लिया।

सिरोही

Rakesh Mishra

Sep 14, 2025

snake bite in Sirohi
अस्पताल में मौजूद भीड़। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सिरोही के अणगौर गांव में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। गांव में एक बालिका को सांप ने डस लिया। परिजन उसे जिला अस्पताल लाए तो चिकित्सक ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन श्मशान में अंतिम संस्कार के समय उसके शरीर में हलचल होने से जिंदा होने की उम्मीद में परिजन उसे वापस अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने फिर से जांच की तो वह मृत थी। इधर, मृत बालिका के श्मशान में फिर से जिंदा होने की क्षेत्र में अफवाह फैली रही।

सदर थानाधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि अणगौर निवासी सवाराम मेघवाल की बेटी 15 वर्षीय नीतू तड़के 4 बजे घर के पास ही चारा डालने गई थी, उसी दौरान एक जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन सुबह अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन बालिका को घर ले गए और शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। इसी दौरान बालिका में हलचल नजर आने पर गांव की एएनएम को बुलाया। उसने जांच कर कहा कि यदि भ्रम है तो एक बार चिकित्सक से जांच करवा लो।

लोगों की भीड़ जमा

इसके बाद परिजन बालिका को फिर से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने जांच की तो बालिका मृत थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर अणगौर गांव लौट गए। इस दौरान अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

मोर्चरी के बाहर वाहन फंसा

इधर, सिरोही के जिला अस्पताल में मोर्चरी के बाहर अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। मोर्चरी के बाहर पानी व कीचड़ जमा होने से बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते समय वाहन मोर्चरी के बाहर फंस गया। इस पर परिजन शव को हाथ में उठाकर मोर्चरी तक लेकर गए। तीन दिन पहले पत्रिका में खबर प्रकाशित होने पर पूर्व विधायक संयम लोढा ने यहां का अवलोकन कर विभागीय अधिकारियों व जिला कलक्टर को अवगत भी कराया था, लेकिन अभी तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है।

इनका कहना है

एक बच्ची को सांप के डसने के बाद परिजन सुबह करीब छह बजे जिला अस्पताल लेकर आए थे, जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया था। बच्ची को परिजन जब श्मशान लेकर जा रहे थे, उसी समय बच्ची में हलचल जैसा महसूस होने लगा। इस पर परिजन उसे पुन: जिला अस्पताल लेकर आए, यहां पर वापस जांच की तो उसमें जीवित अवस्था के कोई लक्षण नहीं मिले।

  • डॉ. विरेन्द्र महात्मा, पीएमओ, जिला अस्पताल, सिरोही

