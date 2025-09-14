Rajasthan: राजस्थान में बच्ची को सांप ने डसा, अस्पताल में मृत घोषित, श्मशान में हिलने लगा शरीर, जानें फिर क्या हुआ

सदर थानाधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि अणगौर निवासी सवाराम मेघवाल की बेटी 15 वर्षीय नीतू तड़के 4 बजे घर के पास ही चारा डालने गई थी, उसी दौरान एक जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन सुबह अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन बालिका को घर ले गए और शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। इसी दौरान बालिका में हलचल नजर आने पर गांव की एएनएम को बुलाया। उसने जांच कर कहा कि यदि भ्रम है तो एक बार चिकित्सक से जांच करवा लो।