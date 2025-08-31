Monsoon Update : जयपुर में हुई झमाझम बारिश, अगले 3 घंटे में राजस्थान के 13 जिलों में मूसलाधार बारिश! चेतावनी जारी

Monsoon Update : राजस्थान में चल रहे मानसून के दूसरे चरण में शनिवार रात करीब 10 बजे से राजधानी जयपुर में शुरू हुआ झमाझम का दौर देर रात तक चला। बारिश के साथ बिजली भी कड़कती रही। जयपुर एयरपोर्ट पर रात 11.30 बजे 10 मिमी बारिश दर्ज की गई वहीं शहर के अन्य हिस्सों में अनुमानत डेढ़ इंच बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज 31 अगस्त के लिए फिर डबल अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 13 जिलों में 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है।