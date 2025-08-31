Monsoon Update : जयपुर में हुई झमाझम बारिश, अगले 3 घंटे में राजस्थान के 13 जिलों में मूसलाधार बारिश! चेतावनी जारी

Monsoon Update : राजस्थान में चल रहे मानसून के दूसरे चरण में शनिवार रात करीब 10 बजे से राजधानी जयपुर में शुरू हुआ झमाझम का दौर देर रात तक चला। बारिश के साथ बिजली भी कड़कती रही। जयपुर एयरपोर्ट पर रात 11.30 बजे 10 मिमी बारिश दर्ज की गई वहीं शहर के अन्य हिस्सों में अनुमानत डेढ़ इंच बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज 31 अगस्त के लिए फिर डबल अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 13 जिलों में 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने आज 31 अगस्त के लिए राजस्थान के भरतपुर व अलवर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3 घंटे के अंदर इन दोनों जिले के आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश व एक दो-दौर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 30-40 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 11 जिलों जयपुर,धौलपुर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर, सीकर, दौसा जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन संग हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।
शनिवार रात हुई जयपुर के अलावा दौसा, निवाई, सीकर व जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों बांसखोह, चौमूं, कालाडेरा, महलां, बगरू इलाके में तेज बारिश हुई। जयपुर के मालवीय नगर, जवाहर सर्कल, जवाहर नगर, राजापार्क, जेएलएन मार्ग, झालाना डूंगरी, सोडाला, अजमेर रोड, वैशाली नगर, परकोटा, टोंक रोड इलाकों में जमकर मेघ बरसे। रात को तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। जिससे जेएलएन मार्ग पर यातायात बाधित रहा। उधर सुबह अलवर, भीलवाड़ा, पाली, चूरू, अंता, सिरोही और श्रीगंगानगर व आस-पास के क्षेत्रों में बारिश हुई।
मौसम केन्द्र के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह मानसून सक्रिय रहेगा। मध्यम से तेज बारिश होगी कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में तीन दिन मानसून सक्रिय रहेगा। राज्य में 12 सितंबर तक मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। जोधपुर-बीकानेर को छोड़कर राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा।