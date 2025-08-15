Muhana Mandi : टमाटर और ग्वार फली के दाम नीचे आए, हरी मिर्ची अभी महंगी

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज सब्जियों के भाव नरम दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टमाटर में करीब पांच से सात रुपए की गिरावट दिखाई दी। आज मंडी में टमाटर 35 से 45 रुपए के बीच बिका। वहीं ग्वार फली के दामों में भी गिरावट देखी गई। आज मंडी में ग्वार फली 45 से 60 रुपए के बीच बिकी। अभी केवल बारीक हरी मिर्ची ऊपर चल रही है। आज मंडी में बारीक हरी मिर्ची 60 रुपए तक बिकी। अन्य सब्जियों के दामों में गिरावट देखी जा रही है। आज मंडी में भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू, बैंगन कद्दू और लोकी के दामों में गिरावट रही। आज मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 35 से 45 रुपए
मिर्ची 25 से 30 रुपए
बारीक मिर्च 50 से 60 रुपए
फूल गोभी 30 से 35 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 20 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 38 से 40 रुपए
नींबू 20 से 30 रुपए
लोकी 15 से 25 रुपए
भिंडी 10 से 15 रुपए
अदरक 40 से 75 रुपए
ग्वार फली 45 से 60 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 16 रुपए
तुरई 20 से 30 रुपए
अरबी 15 से 18 रुपए
टिंडा 45 से 70 रुपए
कैरी 45 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट