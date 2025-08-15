Muhana Mandi : टमाटर और ग्वार फली के दाम नीचे आए, हरी मिर्ची अभी महंगी

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज स​ब्जियों के भाव नरम दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टमाटर में करीब पांच से सात रुपए की गिरावट दिखाई दी। आज मंडी में टमाटर 35 से 45 रुपए के बीच बिका। वहीं ग्वार फली के दामों में भी गिरावट देखी गई। आज मंडी में ग्वार फली 45 से 60 रुपए के बीच बिकी। अभी केवल बारीक हरी मिर्ची ऊपर चल रही है। आज मंडी में बारीक हरी मिर्ची 60 रुपए तक बिकी। अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखी जा रही है। आज मंडी में ​भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू, बैंगन कद्दू और लोकी के दामों में गिरावट रही। आज मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।