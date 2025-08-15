Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : टमाटर और ग्वार फली के दाम नीचे आए, हरी मिर्ची अभी महंगी

जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज स​ब्जियों के भाव नरम दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टमाटर में करीब पांच से सात रुपए की गिरावट दिखाई दी। आज मंडी में टमाटर 35 से 45 रुपए के बीच बिका।

जयपुर

Murari

Aug 15, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज स​ब्जियों के भाव नरम दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टमाटर में करीब पांच से सात रुपए की गिरावट दिखाई दी। आज मंडी में टमाटर 35 से 45 रुपए के बीच बिका। वहीं ग्वार फली के दामों में भी गिरावट देखी गई। आज मंडी में ग्वार फली 45 से 60 रुपए के बीच बिकी। अभी केवल बारीक हरी मिर्ची ऊपर चल रही है। आज मंडी में बारीक हरी मिर्ची 60 रुपए तक बिकी। अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखी जा रही है। आज मंडी में ​भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू, बैंगन कद्दू और लोकी के दामों में गिरावट रही। आज मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 35 से 45 रुपए

मिर्ची 25 से 30 रुपए

बारीक मिर्च 50 से 60 रुपए

फूल गोभी 30 से 35 रुपए

पत्ता गोभी 18 से 20 रुपए

करेला 35 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 38 से 40 रुपए

नींबू 20 से 30 रुपए

लोकी 15 से 25 रुपए

भिंडी 10 से 15 रुपए

अदरक 40 से 75 रुपए

ग्वार फली 45 से 60 रुपए

बैंगन 15 से 30 रुपए

कद्दू 7 से 8 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 12 से 16 रुपए

तुरई 20 से 30 रुपए

अरबी 15 से 18 रुपए

टिंडा 45 से 70 रुपए

कैरी 45 से 50 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 10:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : टमाटर और ग्वार फली के दाम नीचे आए, हरी मिर्ची अभी महंगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.